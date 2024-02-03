台灣工具機轉運俄國造武器 鄭文燦：違者重罰百萬

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）台灣精密工具機流入俄羅斯，遭控協助俄羅斯製造武器，行政院副院長鄭文燦今天指出，高轉運風險的國家，要求業者切結，必須申報最終使用人，若違法罰款至少新台幣100萬元。

鄭文燦下午出席雲林溪整體景觀工程啟用典禮，會前並接受媒體聯訪。媒體詢問，台灣精密工具機流入俄羅斯，遭控從中協助俄羅斯製造武器，後續政府會如何防止、應對這種狀況，以及對於違法的業者會要求停業調查或開罰。

鄭文燦指出，政府比照歐盟做法，工具機不得輸往俄羅斯，目前大概有1900個實體的黑名單，報載的台灣那一家業者也是在名單中，經由第三地轉口也不行；高風險轉運的國家，政府一樣要求工具機業者要切結，必須申報最終使用人。業者若違法，罰款至少100萬元起跳，經濟部已嚴格執行。

華盛頓郵報報導，自去年1月以來，俄國國防工業需要總部位於莫斯科的I Machine科技公司（I Machine Technology）已進口逾2000萬美元的電腦數控（CNC）工具機，部分透過第三國轉運方式進口台灣工具機至俄羅斯，用於複雜、精確的製程，對許多產業至關重要，包括武器製造。（編輯：郭諭儒）1130203