經部擴大對俄羅斯與白俄出口管制範圍 防科技貨品作軍用

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烏克蘭新年期間攻擊馬克耶夫卡一處俄軍臨時營地，工人們3日在受損的建物中清除瓦礫。（路透社）

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）經濟部今天宣布擴大輸往俄羅斯、白俄羅斯的出口管制範圍，新增有關核能物及雜項、材料及化學品與工具機共52項貨品列入出口管制，以防止台灣高科技貨品出口作為軍事用途，並履行國際合作。

俄烏戰爭爆發後，美國、歐盟、日本、英國對俄羅斯進行出口管制措施，台灣自去年3月1日起依瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）嚴格審查台廠輸俄產品。經濟部今天修正相關規定，再次擴大限制輸往俄羅斯、白俄羅斯的出口管制範圍。

經濟部說明，為履行國際合作，並避免台灣高科技產品被用於支持兩俄軍事工業產業發展，經濟部去年4、5月對管制分類號碼（ECCN）第3至9類，包括電腦資通、感應器與雷射、航太等57項貨品擴大出口管制。

經濟部表示，此次新增的是第0、1、2類貨品納入出口管制範圍，與歐盟、美國等友盟管制規格一致。

經濟部表示，去年底與公會、廠商舉行座談，就擴大出口管制進行交流，對於專注經營兩俄市場的中小企業，國際貿易局日前已會同貿協主動聯繫提供協助，以降低出口管制對業者的可能影響。

經濟部籲請業者遵循出口管制法令，在出口前做好盡職調查；貿易局強調，相關戰略性高科技產品輸出許可證申請採從嚴審查，原則上不予同意。

經濟部表示，「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」的「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，將一併配合有關規定公告實施。

經濟部提醒，業者若有符合「貿易法施行細則」的已預收貨款情形，貿易局將依個案出口最終用途，以及最終使用人是否涉及大規模武器擴散情事，具體審視予以准駁。

此次擴大出口管制的貨品類別，第0類核能物質及雜項，包含警棍等執法打擊武器、腳銬、手銬等執法戒具、拘束衣、電擊手銬腰帶、拷問工具等。

第1類材料及化學品，包含高強度的纖維及絲狀材料、蓖麻毒素、石房蛤毒素海蝸牛毒素（芋螺毒素）、肉毒桿菌毒素、三氟化氮 （NF3）、硝酸銨（包括肥料與混合肥料）、304及316不銹鋼板、磷酸三丁酯、硝酸等。

第2類工具機項目，包含電腦數值控制車床、綜合加工機、電腦數值控制磨床、放電加工機、五軸加工用之複合迴轉工作台、擺動式主軸、控制器。（編輯：張均懋）1120104