工具機繞道流向俄羅斯？ 公會籲會員勿觸國際規範

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）媒體報導，台灣工具機繞道土耳其流入俄羅斯機敏機構，台灣機械工業同業公會今天表示，公會和會員廠商持續配合政府出口規定，也呼籲會員積極商討如何避免與管控風險，防止觸犯國內與國際規範。

機械公會指出，台灣工具機業者長期耕耘土耳其市場，成長幅度屬合理範圍；此外，公會也呼籲政府相關單位應給予業者支持與協助，讓台灣工具機業者能順利度過俄烏戰事衝擊，以及全球升息因應通膨導致經貿採購保守的產業低潮期。

媒體報導，台灣工具機繞道土耳其流入俄羅斯機敏機構，台灣現行的出口管制規範和實體清單也存在漏洞，讓特定種類的工具機得以持續輸俄，也增加機器流入俄國軍工業的風險；為防工具機遭轉賣俄羅斯，經濟部貿易署找來機械、工具機業者與公會討論，盼業者出口前要做好盡職調查、詳填終端客戶名單。

機械公會傍晚發布新聞稿表示，俄羅斯與烏克蘭戰事開始以來，公會持續配合經濟部國際貿易署公告更新「戰略性高科技貨品清單」與「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，並積極邀請公會廠商參加宣導說明會與配合政府出口規定。

公會指出，隨著管制範圍擴大，配合政策隨時更新最新資訊，並且發函提醒會員廠商遵守政府出口規定及善盡調查責任，避免誤觸國際相關制裁規定，影響自身權益與國家產業形象。

公會表示，近日媒體報導台灣工具機業疑似經土耳其等路線，流入俄羅斯軍工業和核子物理研究所，再次呼籲會員廠商，務必遵守政府對俄出口管制措施並善盡調查義務，並且提醒經銷商與代理商勿轉賣至俄羅斯與白俄羅斯，以及禁止使用軍武用途，維護台灣工具機企業權益與產業形象。

機械公會認為，媒體報導提及台灣工具機銷往土耳其市場增加，疑是轉賣至俄羅斯與白俄羅斯，容易誤導讀者，需再詳細查核。

公會提出數據指出，土耳其近年都是台灣工具機出口重要市場，過去6年資料顯示，2018年台灣工具機對土耳其出口成長11.7%，2019年出口下滑43.3%，2020年再大幅成長82.1%，2021年持續成長46.2%，2022年俄烏戰爭爆發，當年台灣工具機對土耳其出口只成長5.4%，2023年出口續成長13.9%。

公會認為，這6年數字並非異常增高，依台灣工具機業者長期在土耳其市場的耕耘，成長幅度應在合理範圍內。

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機械公會表示，台灣工具機業者多是中小企業，8成比重仰賴出口市場，客戶也多是經銷商與代理商，對最終使用客戶與使用情境，雖盡力查核，現實上無法100%保證與掌握流向。

機械公會也呼籲會員間積極商討如何避免與管控風險，防止觸犯國內與國際規範，也呼籲政府相關單位應給予業者支持與協助，在營運管理或者市場開拓上，讓台灣工具機業者能順利度過因俄烏戰事衝擊，以及全球升息因應通膨導致經貿採購保守的產業低潮期，協助廠商因應國際挑戰，維持台灣工具機產業在國際商譽與競爭力。（編輯：張均懋）1130126