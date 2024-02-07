經部擴大管制工具機出口兩俄 新增放電加工機等77項

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（中央社記者劉千綾台北7日電）經濟部擴大對輸往俄羅斯與白俄工具機出口禁令，新增放電加工機、金屬加工中心機及車床等77項，自3月8日起正式實施，同時大幅提高初次違規罰則逾15倍，達新台幣100萬元。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，為防阻台灣高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，進一步擴大出口管制範圍，今年3月8日起，禁止放電加工機等77項工具機對俄羅斯與白俄出口。

貿易署官員表示，台灣去年管制3至5軸高階工具機出口至俄羅斯與白俄，隨著歐盟、美國及日本等出口管制緊縮，這次擴大工具機出口管制範圍與友盟一致。

依據國際商品統一分類代碼（HS Code）6位碼標準，此次新增包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床、磨床等77項，與工具機相關的號列均列入管制。

官員說明，這77項工具機貨品去年自台灣出口至俄羅斯金額約4500萬美元，換算約新台幣13、14億元，占台對俄出口總額比重為1.47%；由於國際防止武擴風險意識升高，台製工具機若被發現違規出口至俄羅斯，可能會影響德國、日本等關鍵零組件廠商出貨意願，進而影響台灣工具機上、下游產業鏈。

對於擴大俄羅斯與白俄戰略性高科技貨品出口管制，工具機公會今天表示，影響遍及台灣所有工具機產品，期盼政府續協助業者技術升級轉型，也希望政府積極洽簽自由貿易協定（FTA）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），爭取關稅優惠，協助廠商拓展新市場。

貿易署官員表示，近期已與工具機、機械等相關業者開會討論，農曆年後將到中、南部等工具機製造重鎮宣導說明，也會特別輔導中小企業、中小型貿易商，補助參展和國際拓銷，協助業者分散市場，降低對俄出口依賴。

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此外，考量對廠商報關、接單影響，新公布的出口管制將給予30天過渡期，以利業者因應，3月8日起正式實施，貿易署也建議業者在緩衝期儘速處理手中的訂單，以免違反規定遭罰。

經濟部表示，已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往俄羅斯及白俄羅斯。由於業者依法有確實申報最終使用人的義務，為防止俄羅斯透過第3國取得高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家，如土耳其、阿聯、中亞等國家時，須切結不得轉運俄羅斯與白俄。（編輯：林淑媛）1130207