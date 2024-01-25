避免工具機流向俄羅斯 公會6聲明配合出口管制

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）媒體報導，台灣工具機流入俄羅斯軍工業和核子物理研究所，工具機公會今天發布6大聲明，強調瓦聖納協定與國際貿易署審查戰略性高科技貨品出口管制，是會員廠商作業原則並正視國際出口管制規範，持續宣導配合。

報導者24日調查報導，台灣工具機流入俄羅斯軍工業和核子物理研究所，台灣現行的出口管制規範和實體清單存在漏洞，讓特定種類的工具機得以持續輸俄，也增加機器流入俄國軍工業的風險。

媒體23日也報導，為防工具機遭轉賣俄羅斯，經濟部貿易署找來機械、工具機業者與公會討論，盼業者出口前要做好盡職調查、詳填終端客戶名單。

工具機暨零組件工業同業公會今天上午發布新聞稿，指出俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，長期關注事件發展，持續宣導會員廠商配合國際貿易署相關國際出口管制規範，工會並提出6點聲明。

工具機公會表示，瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement）與國際貿易署審查戰略性高科技貨品出口管制，是公會會員廠商作業原則。

其次，公會持續依照國際貿易署公告，要求會員遵守戰略性高科技貨品（SHTC）及輸往俄羅斯高科技貨品清單等相關管制措施，告知會員廠商積極參與相關說明會、提醒務必注意及配合相關市場出口限制，避免牴觸國際規範，並為會員提供必要協助與服務。

第三，公會宣導會員廠商嚴加約束經銷商或代理商銷售行為，務必配合國際出口管制規範，落實最終銷貨地點與用途確認，請經銷商或代理商切勿直接或間接將工具機或相關零組件產品，出貨至出口管制地區。

第四，公會呼籲，工具機整機產品或相關零組件產品雖不一定是出口管制項目，但出貨地點屬出口管制地區時，會員廠商應立即停止提供整機產品銷售及相關零組件的買賣與售後服務，避免因終端客戶用途不明或被不當使用，誤觸國際出口管制措施。

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第五，為讓廠商掌握出口貨品流向，公會多數廠商已有共識，並與經濟部討論積極因應作法，不排除以技術掌握機台流向的可能性，避免設備因流向無法掌握而牴觸國際規範。

第六，公會表示，台灣為出口導向，地緣政治與戰爭頻仍，全球經濟嚴重受害，期盼俄烏戰爭、以色列與巴勒斯坦戰亂早日落幕，只有穩定的區域政治，才能促進經貿秩序恢復常態。（編輯：張良知）1130125