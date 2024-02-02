台灣工具機轉運俄國造武器 經部：涉案俄商年初列禁止名單

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（中央社記者劉千綾2日電）外媒報導，俄商透過第三國轉運進口台灣製造工具機，形同出口管制出現破口。經濟部表示，今年初已將涉案俄商I Machine列為台灣實體名單，禁止工具機業者將貨品賣給列案廠商，也已要求台廠出口至高轉運風險國家，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯。

華盛頓郵報報導，自去年1月以來，俄國國防工業需要總部位於莫斯科的I Machine科技公司（I Machine Technology）已進口逾2000萬美元的電腦數控（CNC）工具機，部分透過第三國轉運方式進口台灣工具機至俄羅斯，用於複雜、精確的製程，對許多產業至關重要，包括武器製造。

經濟部今天下午發布新聞稿表示，為防止高科技貨品成為俄羅斯發展武擴用途，今年1月公告擴大管制工具機出口至俄羅斯的措施，以防制武器使用為管制範圍，作法與大多數友盟國家一致，若是屬於管制範圍的出口申請案，原則不予同意。

經濟部表示，也已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往俄羅斯。由於業者依法有確實申報最終使用人的義務，為防止俄羅斯透過第3國取得台灣高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家時，如土耳其、阿聯、中亞國家等，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯。

同時，經濟部國際貿易署也大幅提高違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則，將初次違規出口俄羅斯的罰則提高逾15倍，也就是新台幣100萬元。

經濟部說明，由於並非所有國家都對俄羅斯採取出口管制措施，因此要如何防杜管制貨品經第3國轉運俄羅斯，已是各友盟國家的共同挑戰。

經濟部表示，持續參考國際友盟國家作法，將涉入武擴發展的實體納入實體名單，目前有關俄羅斯的實體名單已達1900個，本次涉案的俄商I Machine已於今年初列入實體名單，代表台灣業者不得將所有貨品輸往該公司。

經濟部強調，目前持續與公協會合作，共同加強宣導，要求業者勿從事第3國違規轉運，去年即辦理16場宣導會，其中12月辦理3場，約有500名業者出席；未來將針對工具機業者加強宣導，要求業者在出口前做好盡責調查。（編輯：潘羿菁）1130202