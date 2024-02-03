是否接任民進黨祕書長 鄭文燦未正面回應

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（中央社記者黃國芳雲林縣3日電）2024大選過後，民進黨啟動黨內人事布局，媒體今天詢問行政院副院長鄭文燦是否被黨主席賴清德徵詢接任黨祕書長，鄭文燦並沒有正面回應，他說，目前最重要是眼前的工作。

鄭文燦下午出席雲林溪整體景觀工程啟用典禮，會前並接受媒體聯訪。

媒體詢問，近期是否被黨主席賴清德徵詢接任黨祕書長，鄭文燦表示，行政院內閣團隊正在努力因應新的會期，也在努力的幫助每個縣市，目前最重要的工作是眼前的工作。

另外，對於疾管署以台灣COVID-19疫情期間的資料分析疫苗保護力，打3劑高端疫苗預防中重症保護力達9成以上，與mRNA疫苗接近，研究將於3月登上美國疾病管制暨預防中心（CDC）的期刊。

鄭文燦指出，相信高端疫苗的有效性是可以確認，國產疫苗的產業，需要受到扶植，大家可以把一些爭議話題一一釐清。（編輯：黃世雅）1130203