民進黨副秘書長人事出爐 何博文掌組織翁世豪接文宣

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北2日電）2024大選過後，民進黨啟動黨內人事布局，民進黨新北市黨部主委何博文、前媒體創意中心主任翁世豪將接任副秘書長，現任副秘書長楊懿珊留任，國際事務部主任可望由連江縣黨部主委李問接任。

兼任民進黨主席的總統當選人賴清德全國巡迴舉辦感恩便當會或茶會，聽取各地對於選舉的各項檢討，一方面也啟動中央黨部人事改組，讓年輕世代進入黨部組織持續累積經驗，包括日前公布的政策會執行長由王義川接任，吳崢接任新聞部主任兼發言人，以及原新聞部主任張志豪則轉任組織部主任。

隸屬湧言會的何博文上午受訪表示，賴清德昨天在新北市感恩餐會，有跟他提到組織人事布局，他面對這項艱鉅任務將欣然接受、全力以赴。他過去擔任新北市黨部主委，也有豐富的中央與地方選舉或輔選的經驗，未來將全力協助賴清德將黨務發揮到非常好的功能。

何博文說，相信「黨強、政就強」非常接地氣與基層民眾站在一起傾聽人民的聲音，將人民的聲音轉化成更多福國利民的政策，讓未來執政的路更加順利。

蘇系幕僚翁世豪受訪表示，前幾天賴清德找他聊一下，邀請他擔任黨部副秘書長工作，但要等正式到職後，才會有比較明確的工作職掌。

翁世豪（中）將接任民進黨副秘書長。（中央社檔案照片）

翁世豪表示，在選舉期間主要負責文宣部分，希望接下來能讓黨及執政團隊相關文宣或新媒體、社群工作上能夠更精進、更接地氣。

民進黨中央黨部秘書長在原秘書長許立明請辭之後，由楊懿珊代理，外傳前黨秘書長羅文嘉呼聲高，不過，羅文嘉接受中央社訪問時，否認這項人事傳聞。

此外，吳崢上午召開記者會回答記者提問表示，賴清德的方向很明確，選後就是治理國家、團結社會的階段，必須讓民進黨的支持者感到放心與信任，明快獲得政府施政資訊，也要傾聽不支持民進黨的民眾聲音，虛心檢討改進與強化。兩位新任副秘書長的人事案，預計7日中常會後對外說明。

民進黨中評會昨天開會討論違紀參選助選案、各縣市黨部違紀除名案，決議將50人除名開除黨籍，另有37人停權1年；被開除黨籍者包括民眾黨秘書長周榆修、民眾黨不分區立委麥玉珍、前立委郭正亮、臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘等人。

吳崢表示，周榆修、麥玉珍都接受民眾黨提名不分區，而民進黨並不接受雙重黨籍，既然相關人士政治上已經選擇加入另一個政黨，民進黨只是將該走完的程序走完，並非清算。（編輯：楊凱翔）1130202