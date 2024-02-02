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立法院長不只主持議事朝野協商 肩負國會外交和國慶籌備

2024/2/2 13:30（2/2 14:48 更新）
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立法院1日舉行立法院長選舉，歷經兩輪投票後，由國民黨立委韓國瑜（左）當選第11屆立法院長，會議主席柯建銘（右）頒發當選證書。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
立法院1日舉行立法院長選舉，歷經兩輪投票後，由國民黨立委韓國瑜（左）當選第11屆立法院長，會議主席柯建銘（右）頒發當選證書。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
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（中央社記者王揚宇台北2日電）第11屆立法院正、副院長選舉落幕，關於立法院長職權，除要秉持公平中立主持議事、朝野協商，也肩負推動國會外交重責大任，按往例也兼任國慶籌備委員會主任委員、台灣民主基金會董事長。

總統當選人賴清德將於5月20日就職，按照印信條例規定，國璽及總統印暨職章，屆時將由韓國瑜授與賴清德。

立法院第11屆立委1日報到，並選出國民黨立委韓國瑜擔任立法院長、國民黨立委江啟臣擔任立法院副院長。

關於立法院長職權，根據立法院組織法、立法院職權行使法羅列相關規定，最重要的就是不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。

依照立法院組織法，立法院會議、全院委員會以院長為主席。

關於黨團協商，院長可主動召集或由各黨團請求院長召開協商，碰到爭議時也須調和鼎鼐、作出裁示，不是只有在議場敲槌而已。

台灣外交處境艱困，為求突破，國會外交是重要管道之一，從前立法院長王金平、蘇嘉全再到游錫堃等人，不管是接待來訪外賓還是出國訪問，都見他們穿梭各地的身影。

另外，按照台灣民主基金會組織章程，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，而按慣例董事長是由立法院長擔任。

台灣民主基金會設立宗旨包括支持亞洲及世界各地的民主化，與全球各地民主領袖建立密切合作及聯繫網絡，推動全球民主發展，也是擴大台灣外交參與的一環。

此外，按照印信條例規定，國璽及總統印暨職章，由立法院院長於總統就職時授與之。換言之，總統當選人賴清德就職時，將由韓國瑜授與中華民國之璽、榮典之璽。立法院長也是慶籌會主委，負責國慶籌備，並將在大典上致詞，因此，今年國慶就可看到韓國瑜與賴清德同台場面。

根據資料顯示，立法院長每月薪資原本為新台幣34萬6960元，但今年1月軍公教調薪4%，增為36萬多元。

立法院長與一般立委不同的地方，每個月還有7萬9100元的特別費，並配有專用座車、隨扈。（編輯：蘇志宗）1130202

#賴清德
#立法院長
#韓國瑜
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