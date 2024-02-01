更多編輯台推薦新聞：
特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看
科技

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
首頁 / 政治
立法院長選舉
新聞專題
立法院長選舉2/45
首頁 / 政治

韓國瑜宣誓就職立法院長：啟動國會改革、不使用警察權

2024/2/1 19:22（2/1 20:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨籍立委韓國瑜（右2）、江啟臣（右）1日當選第11屆立法院正、副院長，傍晚在各界見證下完成宣誓就職儀式。（立法院記者聯誼會提供）中央社 113年2月1日
國民黨籍立委韓國瑜（右2）、江啟臣（右）1日當選第11屆立法院正、副院長，傍晚在各界見證下完成宣誓就職儀式。（立法院記者聯誼會提供）中央社 113年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北1日電）立法院長韓國瑜今天傍晚宣誓就職。他宣誓後受訪表示，可以感覺到廣大民眾對於國會改革的期待與需要，會立刻啟動國會改革，協調各政黨。被問到是否會動用警察權，韓國瑜說，立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權。

第11屆立法院今天辦理立委報到、就職宣誓暨正副院長選舉，國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選正副院長。韓國瑜、江啟臣傍晚在大法官楊惠欽監誓下宣誓就職。

立法院正副院長宣誓就職典禮完成後，韓國瑜開放現場媒體提問。被問到立法院秘書長的人選，韓國瑜說，有思考過，但還沒有行動，還沒有面談過，但是一定要選擇一位優秀的秘書長，能夠調和鼎鼐處理院務，還要幫助每位立委問政所有後勤工作，更重要的，思維也要超越黨派，讓立法院所有立委儘可能一團和氣。

至於國會改革，韓國瑜說，他可以感覺到廣大民眾對於國會改革的期待與需要，會立刻啟動國會改革，協調各政黨。

過去就擔任過立委的韓國瑜表示，在他過去對立法院殘留的記憶裡，有的時候像叢林一樣，充滿了陽剛之氣，甚至激情演出，他期盼從2024年立法院開始，立法院是一個講理的地方，不再是一個講力氣和暴力的地方。

韓國瑜說，他也呼籲所有立委，全世界都在看台灣的民主，今天走到這一步是何其可貴，希望立法院再也不要發生像過去動不動就暴力、陽剛衝突，大家都能坐下來好好談。

（中央社製圖）
（中央社製圖）
第11屆立法院正副院長選舉結果1日揭曉，新任立法院長韓國瑜（前中）與副院長江啟臣（前左2）傍晚正式宣誓就職後，在同黨立委傅崐萁（前右2）等陪同下接受媒體聯訪。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
第11屆立法院正副院長選舉結果1日揭曉，新任立法院長韓國瑜（前中）與副院長江啟臣（前左2）傍晚正式宣誓就職後，在同黨立委傅崐萁（前右2）等陪同下接受媒體聯訪。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日

韓國瑜表示，他一定會謹守議事中立的原則，尊重、維護小黨的權利，也希望民進黨、民眾黨、無黨籍，大家在論理的時候，都能夠以人民利益為最高福祉，千萬不要讓過去的負面印象繼續下去，呼籲新國會大家都要遵守。

另外，被問到未來立法院議事遇到有些糾葛時，會不會動用警察權。韓國瑜說，立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權。

媒體提問，前立法院長游錫堃爭取連任失利後，辭去立委。韓國瑜說，游錫堃這位長者對台灣民主盡心盡力，過去4年主持立法院務，觀察者都認為游錫堃是慈祥的長者，也儘可能客觀中立，他對游錫堃發自內心的尊敬，希望游錫堃能留下來繼續打拚，包含國會外交工作，大家可以並肩作戰，一起為中華民國外交努力。

韓國瑜說，沒想到游錫堃立刻辭立委了，他感到非常遺憾；他問了游錫堃，游錫堃表示將回宜蘭老家定居，祝福游錫堃身體健康、開開心心，有時間歡迎回到立法院看看老朋友。

總統當選人賴清德在大選期間曾質疑，若韓國瑜擔任立法院長後，帶縣市長去中聯辦、國台辦，國際社會會認為台灣要跟中國走在一起，民主陣營勢必減少對台灣的支持。針對媒體就此提問，韓國瑜回應，呼籲賴清德「千萬不要過度緊張，也不要過度解讀」。

韓國瑜說，自己會謹遵中華民國憲法，扮演好中華民國立法院長的責任，「賴清德不必過度擔憂」。

韓國瑜表示，自己是中華民國的立法院長，謹遵中華民國憲法賦予的權力與責任，主持議事儘量超然中立，讓立法院的權責能夠得到最高程度的伸張，讓立法院所有立委能夠符合廣大台灣人民的需求，建立一個嶄新的國會。（編輯：翟思嘉）1130201

第11屆立委1日報到並進行立法院長選舉，歷經兩輪投票之後，由國民黨立委韓國瑜（圖）以54票當選立法院長。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
第11屆立委1日報到並進行立法院長選舉，歷經兩輪投票之後，由國民黨立委韓國瑜（圖）以54票當選立法院長。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
韓國瑜（後左2）在第2輪投票中成功獲得過半數立委的支持，擊敗尋求連任的前立法院長游錫堃（前右），成為新任立法院長。圖為游錫堃與韓國瑜握手致意。中央社記者張皓安攝 113年2月1日
韓國瑜（後左2）在第2輪投票中成功獲得過半數立委的支持，擊敗尋求連任的前立法院長游錫堃（前右），成為新任立法院長。圖為游錫堃與韓國瑜握手致意。中央社記者張皓安攝 113年2月1日
國民黨立委江啟臣（前右4）在第2輪投票中以54票當選立院副院長，並在新任院長韓國瑜（前右3）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前右5）等陪同下，現場高喊凍蒜、台灣加油等口號。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
國民黨立委江啟臣（前右4）在第2輪投票中以54票當選立院副院長，並在新任院長韓國瑜（前右3）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前右5）等陪同下，現場高喊凍蒜、台灣加油等口號。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
#游錫堃
#立法院
#立法院長
#韓國瑜
延伸閱讀
韓國瑜第二輪投票獲54票 當選立法院長政壇大起大落 韓國瑜掌立院龍頭考驗調和鼎鼐功力韓國瑜當選立法院長 籲游錫堃共同為國會外交努力民進黨不捨游錫堃辭立委 籲韓國瑜精進國會外交為台發聲立法院長副院長選舉藍綠白票票入匭 韓國瑜江啟臣掌新國會韓國瑜江啟臣掌立法院、民眾黨握關鍵少數 三黨不過半朝野各有挑戰
立法院長選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韓國瑜當選立法院長 籲游錫堃共同為國會外交努力
172.30.142.200