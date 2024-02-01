韓國瑜宣誓就職立法院長：啟動國會改革、不使用警察權

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（中央社記者范正祥台北1日電）立法院長韓國瑜今天傍晚宣誓就職。他宣誓後受訪表示，可以感覺到廣大民眾對於國會改革的期待與需要，會立刻啟動國會改革，協調各政黨。被問到是否會動用警察權，韓國瑜說，立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權。

第11屆立法院今天辦理立委報到、就職宣誓暨正副院長選舉，國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選正副院長。韓國瑜、江啟臣傍晚在大法官楊惠欽監誓下宣誓就職。

立法院正副院長宣誓就職典禮完成後，韓國瑜開放現場媒體提問。被問到立法院秘書長的人選，韓國瑜說，有思考過，但還沒有行動，還沒有面談過，但是一定要選擇一位優秀的秘書長，能夠調和鼎鼐處理院務，還要幫助每位立委問政所有後勤工作，更重要的，思維也要超越黨派，讓立法院所有立委儘可能一團和氣。

至於國會改革，韓國瑜說，他可以感覺到廣大民眾對於國會改革的期待與需要，會立刻啟動國會改革，協調各政黨。

過去就擔任過立委的韓國瑜表示，在他過去對立法院殘留的記憶裡，有的時候像叢林一樣，充滿了陽剛之氣，甚至激情演出，他期盼從2024年立法院開始，立法院是一個講理的地方，不再是一個講力氣和暴力的地方。

韓國瑜說，他也呼籲所有立委，全世界都在看台灣的民主，今天走到這一步是何其可貴，希望立法院再也不要發生像過去動不動就暴力、陽剛衝突，大家都能坐下來好好談。

（中央社製圖）

第11屆立法院正副院長選舉結果1日揭曉，新任立法院長韓國瑜（前中）與副院長江啟臣（前左2）傍晚正式宣誓就職後，在同黨立委傅崐萁（前右2）等陪同下接受媒體聯訪。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日

韓國瑜表示，他一定會謹守議事中立的原則，尊重、維護小黨的權利，也希望民進黨、民眾黨、無黨籍，大家在論理的時候，都能夠以人民利益為最高福祉，千萬不要讓過去的負面印象繼續下去，呼籲新國會大家都要遵守。

另外，被問到未來立法院議事遇到有些糾葛時，會不會動用警察權。韓國瑜說，立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權。

媒體提問，前立法院長游錫堃爭取連任失利後，辭去立委。韓國瑜說，游錫堃這位長者對台灣民主盡心盡力，過去4年主持立法院務，觀察者都認為游錫堃是慈祥的長者，也儘可能客觀中立，他對游錫堃發自內心的尊敬，希望游錫堃能留下來繼續打拚，包含國會外交工作，大家可以並肩作戰，一起為中華民國外交努力。

韓國瑜說，沒想到游錫堃立刻辭立委了，他感到非常遺憾；他問了游錫堃，游錫堃表示將回宜蘭老家定居，祝福游錫堃身體健康、開開心心，有時間歡迎回到立法院看看老朋友。

總統當選人賴清德在大選期間曾質疑，若韓國瑜擔任立法院長後，帶縣市長去中聯辦、國台辦，國際社會會認為台灣要跟中國走在一起，民主陣營勢必減少對台灣的支持。針對媒體就此提問，韓國瑜回應，呼籲賴清德「千萬不要過度緊張，也不要過度解讀」。

韓國瑜說，自己會謹遵中華民國憲法，扮演好中華民國立法院長的責任，「賴清德不必過度擔憂」。

韓國瑜表示，自己是中華民國的立法院長，謹遵中華民國憲法賦予的權力與責任，主持議事儘量超然中立，讓立法院的權責能夠得到最高程度的伸張，讓立法院所有立委能夠符合廣大台灣人民的需求，建立一個嶄新的國會。（編輯：翟思嘉）1130201

第11屆立委1日報到並進行立法院長選舉，歷經兩輪投票之後，由國民黨立委韓國瑜（圖）以54票當選立法院長。中央社記者張皓安攝 113年2月1日

韓國瑜（後左2）在第2輪投票中成功獲得過半數立委的支持，擊敗尋求連任的前立法院長游錫堃（前右），成為新任立法院長。圖為游錫堃與韓國瑜握手致意。中央社記者張皓安攝 113年2月1日