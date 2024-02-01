韓國瑜當選立法院長 籲游錫堃共同為國會外交努力

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨立委韓國瑜當選第11屆立法院長，他表示，要特別向前立法院長游錫堃致上最高謝意，過去42年游錫堃對台灣民主的貢獻，大家有目共睹；呼籲游錫堃共同為國會外交努力，立法院辦公室、官邸都可以提供游錫堃使用。

第11屆立委今天報到後，上午進行立法院長選舉，第一輪投票無人過半，第二輪投票時，民眾黨8名立委未進場投票，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，民進黨尋求連任的游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。

韓國瑜當選立法院長後受訪時表示，他深知肩膀上責任重大。相信廣大人民期待一個認真問政、合作團結的立法院，期待一個心心念念為台灣謀福利，在重要的民生、經濟法案，不同政黨攜手合作，不以鬥爭為目標的立法院。

他也說，要特別向游錫堃致上最高謝意，游錫堃擔任立法院長時認真付出，過去42年游錫堃對台灣民主的貢獻，一步一腳印，大家有目共睹。

韓國瑜說，未來重要的國會外交，希望游錫堃能跟他、以及其他立委一起努力打拚，立法院辦公室、官邸都可以提供游錫堃使用。

韓國瑜表示，非常感謝國民黨立委江啟臣不辭辛苦，一路陪著他走來，副院長還沒有投票，希望大家盡力幫助江啟臣競選副院長職務，攜手合作共同打拚；也謝謝國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷以及每名立委，可以看到大家的眼睛炯炯發光，都希望有一個嶄新的立法院。

在韓國瑜確定當選立法院長後，國民黨主席朱立倫透過臉書表示，恭喜韓國瑜當選立法院長，感謝國民黨54席立委團結一致全力支持韓國瑜。立法院在韓國瑜的領導下，必將真正代表民意強力監督政府。國民黨團一定團結一致，和人民站在一起。（編輯：蘇志宗、翟思嘉）1130201