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柯文哲恭喜韓國瑜當選立法院長 期待促朝野良性互動

2024/2/1 19:56
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（中央社記者郭建伸台北1日電）國民黨立委韓國瑜當選第11屆立法院長。民眾黨主席柯文哲在臉書恭喜韓國瑜當選，並表示韓國瑜了解庶民心聲，為人海派，溝通能力強，期待他能促進朝野合作，以及政黨間良性互動。

第11屆立委今天報到後，上午進行立法院長選舉，第一輪投票無人過半，第二輪投票時，民眾黨8名立委未進場投票，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，民進黨尋求連任的游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。

柯文哲今天下午透過臉書恭喜韓國瑜當選第11屆立法院長。他表示，韓國瑜了解庶民心聲，為人海派，溝通能力強，期待他能促進朝野合作，以及政黨間良性互動。

柯文哲表示，民眾黨新任8位立委將協助提升議事效率，強化立法品質與落實預算監督，他也期待國會改革能在朝野合作下盡速實現。

柯文哲表示，民眾黨將在立院發揮關鍵角色，認真工作且不負人民所託，用民意、專業、價值，超越政黨利益，共同開創台灣未來的政治新局。（編輯：張均懋）1130201

#民眾黨
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