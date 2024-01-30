立院龍頭選舉 民眾黨預計31日公布投票意向

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（中央社記者郭建伸台北30日電）民眾黨主席柯文哲今天與8位不分區立委當選人開會討論立法院長投票意向，過程一度清場，僅剩下柯文哲與8位不分區立委當選人討論。民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，今天會議已有初步結果，預計明天公布投票意向。

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，而「韓江配」與「游昌配」昨天都相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。

柯文哲今天上午前往黨團辦公室開會，並在過程中清場，僅剩下柯文哲與8位不分區立委當選人討論立法院長投票意向。

會議約於上午8時50分結束，柯文哲步出黨團辦公室時，許多媒體爭相詢問立法院長選舉會投給誰，但柯文哲沒有回應，還在馬路上被媒體追著跑，直到走到公車站牌坐上公車才離開。

楊寶楨會後受訪表示，民眾黨預計31日舉行記者會，由柯文哲帶領8位立委當選人宣示新會期任務，除了公布黨團三長，也將說明立法院長選舉投票意向。

媒體詢問，今天會議是否討論出確定人選。楊寶楨表示，今天會議後來只剩下柯文哲與8位不分區立委當選人，相信已有初步結果，預計明天公布。

由於今天黨團會議進行到一半時清場，媒體詢問是否擔心消息走漏。楊寶楨表示，一般晨會都是幹部、立委辦公室主任討論庶務性質議題，但例如重大的人事決定，就會由柯文哲與立委討論。

柯文哲曾說立法院長投票將團進團出，但近來傳出團進團出不代表都投同一政黨或同一人。媒體詢問，團進團出的定義是否包含投不同人或是投給民眾黨自己。

楊寶楨表示，團進團出是在會議中討論出集體共識，包含自推人選或外界猜測的選項，都不排除任何可能性。

楊寶楨表示，「韓江配」與「游昌配」昨天拜會民眾黨8位不分區立委當選人，都有正面回應國會改革，相信溝通會有做出最後選擇。（編輯：蘇龍麒）1130130