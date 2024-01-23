立院龍頭傳採分裂投票 民眾黨26日內部會議討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北23日電）外界關注民眾黨在立法院正副院長投票動向，以及是否採取分裂投票，民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨今天表示，26日將召開內部會議討論，由於採集體共識決，民眾黨投票將團進團出，不擔心跑票問題。

選舉落幕後，新國會3黨不過半，民進黨擬推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，由於民眾黨在新國會有8席立委，外界關注最後投票動向。

近日傳出民眾黨可能在立法院正副院長採分裂投票，楊寶楨受訪時回應，民眾黨將於26日召開內部會議，持續討論立法院正副院長投票意向，這幾天會持續評估國民黨、民進黨的國會改革訴求，再做最後決定。

對於國民黨提出正副院長選舉須採取記名投票等國會改革主張，楊寶楨表示，各黨的機制都尊重，民眾黨屆時將團進團出，由於採集體共識決，不擔心跑票問題。

楊寶楨也指出，2016年民進黨主張的國會改革內容中有立法院正副院長選舉採「記名投票」，但這次還沒有看到民進黨重申此項目，民進黨應明確表達國會改革訴求。（編輯：張若瑤）1130123