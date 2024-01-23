藍提國會改革主張 柯建銘：尊重、照程序來

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（中央社記者王揚宇台北23日電）國民黨提出國會改革主張，包括正副院長選舉須採取記名投票，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪指出，對於各黨提出的改革法案，民進黨團尊重、一切按照程序來，「我們也會提我們的國會改革法案」。

第11屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，當天也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。

民進黨立法院黨團今天舉辦新科立委共識營，總統當選人、副總統賴清德以民進黨主席身分出席勉勵新科立委，立法院長游錫堃以民主國會為題發表演說，柯建銘則說明立法院黨團運作。

對於國民黨今天提出5項國會改革主張，柯建銘會後受訪表示，尊重各黨提出的改革相關法案，例如記名投票部分，這都可以討論，但現在來不及，現在談論這些，民進黨團一概尊重，也會提出國會改革法案。

關於會中與新科立委分享內容，柯建銘提到，他有說明黨團運作與國會攻防，像是黨團有黨團會議及黨團7長扮演什麼角色等，未來在攻防上，不管是預算、法案、人事同意權，還是在各委員會，每個地方都是戰場，團結的民進黨面對分裂的在野黨。

此外，民進黨台北市立委當選人吳沛憶會後受訪指出，賴清德以學長身分分享經驗，他提到過去擔任立委期間很少應酬，因此希望大家少應酬、多讀書、多看資料。

媒體追問，關於立法院正副院長選舉，吳沛憶回應，民進黨團非常清楚，就是堅定地推出自己的人選，即現任立法院正副院長游錫堃和蔡其昌搭檔，雖然民進黨團這次在國會的席次不是多數，但議事的攻防也考驗政治智慧，「我們不到最後一刻不會放棄希望」。

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吳沛憶提到，游錫堃擔任立法院長期間，台灣的國會外交，不管是接見外賓團或與他國交流互動，都創下了史上新高的紀錄，民進黨團有信心，游錫堃擔任立法院長不只是民進黨的院長，更是中華民國的院長，能夠代表台灣正面良好的形象，也能在國際拓展更多民主的交流。

國民黨今天提出國會改革主張，包括正副院長選舉須採取記名投票、總統赴立法院進行國情報告成為常態、各獨立機關乃至行政首長的人事任命及解任應受國會監督、推動國會調查權和聽證權、制訂藐視國會罪等。（編輯：張若瑤）1130123