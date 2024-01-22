柯建銘：若韓國瑜當立法院長 受制於中共可能性很高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北22日電）立法院正副院長2月1日改選，朝野三黨近來頻頻出招。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民眾黨走自己的路，就是保送韓國瑜當立法院長，把國會恥辱烙印在自己臉上，也是沉淪的開始。若韓國瑜當立法院長，受制於中共的可能性很高，這是最讓人不安心的地方。

選舉落幕後，新國會三黨不過半，立法院龍頭之戰成為朝野攻防的戰場。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌選後率先提出國會改革4個承諾，作為藍綠與民眾黨的合作條件，即遭到民進黨質疑保送國民黨不分區立委當選人韓國瑜當院長，柯建銘近日受訪時，反指民眾黨8席立委是來製造國會紛亂的，就是毫無作用的8席，黃國昌反脣相譏，質疑柯建銘為了政治與個人利益，立場隨時在轉變，禁不起檢驗，雙方隔空叫陣不斷。

柯建銘今天接受媒體訪問時表示，黃國昌太急於出手，私設刑堂，劃錯線，敗象已露．黃國昌出的4個題目，例如聽證權與調查權是不一樣的，人事同意權審查要加強，民進黨也提案過，至於利益衝突加強規範部分，利益衝突是一個非常嚴肅的法，不是用規範的。他強調，黃國昌提的國會改革，比國民黨立委傅崐萁還不完整，傅崐萁提出的內容比黃國昌還多。

柯建銘說，各界要了解國會議長的角色和功能是什麼，國會議長要考慮的是適格性，不是在做司法改革、國會改革，國會議長任務是國會外交、主持院會及朝野協商，這些都需要中立，不是去主導國會改革，去指導各黨團提出什麼法案，不可能有這種事。

柯建銘表示，國會議長代表國家的門面，過去4年雖然遇到疫情，但游錫堃在國會議長職位做得很稱職，79國家、299國會訪問團及3400名國會議員來訪，游錫堃也出訪捷克、立陶宛並發表演說。若讓韓國瑜當立法院長，受制於中共的可能性很高，一旦韓國瑜受制於中共，未來哪一個國家來訪，中共就會下指導棋，這是最讓人不安心的地方。

柯建銘說，民眾黨要不就無條件起義來歸，這是替民眾黨開一扇門，如果各黨各走自己的，就是保送韓國瑜在第二輪過關，結果就是創下史上得票率最低的立法院長，最不適格，也最沒有期待性，黃國昌還配合的話，代表民眾黨跟國民黨一起沉淪，把國會恥辱烙印在自己臉上，是沉淪的開始。民眾黨逃命圈就是在如何面對這一關，關鍵時刻如何投票，民眾黨應該想清楚。

對於黃國昌批評立法院被柯建銘左右操控的時代已經結束，還說游錫堃發言的高度比柯建銘還高。

柯建銘表示，黃國昌用作秀、抹黑、收割及製造聲量，天下都看黃國昌的那個時代才真正結束。

柯建銘說，他非常尊重游錫堃，也不用見縫插針，民進黨背負執政的責任，每個政黨有自己的政治理念和政治挑戰，他是執政黨的總召，要背負起責任，如何團結民進黨，對抗在野黨，是他的天職。

媒體詢問，民進黨是否就是「游昌配」（游錫堃與蔡其昌），國民黨主席朱立倫也下達屆時投票亮票，慎防民進黨招數。

柯建銘表示，游昌配是「無庸置疑」的，這不用想太多，不用擔心民進黨會用不正當手段，國民黨自己把票顧好就好，政黨選舉投票沒到最後一刻不知道，他提醒國民黨，搞不好到第二輪會「變盤」。（編輯：蘇志宗）1130122