柯建銘：黃國昌國會改革主張 拾人牙慧且班門弄斧

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民進黨團總召柯建銘今天表示，民主國會是民進黨無數黨內前輩努力成果，但民眾黨過去4年在國會沒提出任何國會改革，如今不分區立委當選人黃國昌提出4點了無新意主張要拷問各黨，未免拾人牙慧班門弄斧。

新國會3黨不過半，民進黨擬推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，由於民眾黨在新國會有8席立委，外界關注最後投票動向。

不過民眾黨日前提出4項國會改革訴求，並呼籲國民黨、民進黨有意角逐立法院正副院長者具體回應。民眾黨主席柯文哲今天表示，他邀請國民黨、民進黨有意參選立法院正副院長者，到民眾黨團正式跟8位不分區立委當選人說明想法。

柯建銘今天晚間透過臉書表示，自戒嚴到解嚴，自萬年國會到定期改選，民主國會一路是無數黨內前輩努力的成果，一棒接一棒。

柯建銘指出，第2屆國會全面改選，至今30年，民進黨從不停止國會改革，通過諸多法案，皆為民進黨所主導，他在國會現場從不缺席。

柯建銘指出，第11屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程形塑，各黨團主張都予以尊重，民進黨團亦將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。

柯建銘指出，民眾黨過去4年在國會從無提出任何國會改革，如今黃國昌只提出4點「國會改革」，了無新意的主張要拷問各黨，「未免太拾人牙慧，班門弄斧吧？」

柯建銘也說，「我佛慈悲，善哉善哉，大家一起努力吧」。（編輯：林興盟）1130126