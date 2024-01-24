藍白都推不在籍投票 黃國昌：一起做福國利民的事

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（中央社記者郭建伸台北24日電）國民黨與民眾黨擬將不在籍投票列為優先法案，外界關注新國會藍白合動向。民眾黨立委當選人黃國昌今天表示，一起做正確且福國利民的事情，沒必要貼上政治標籤，也不必用綠白合、藍白合、藍綠合等標籤。

民眾黨不分區立委立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿今天舉行「眾所矚目，選務制度改革勢在必行」記者會，羅列監票志工蒐集的6大選務爭議，並表示將向中選會致函檢舉、新會期將把不在籍投票修法列為優先法案。

黃珊珊表示，民眾黨的監票部隊約有1萬多人，開票當下反映一些狀況，事後發現選務爭議包含「領票數與總得票總數不符」、「未於開票前公布領票數」、「先整票再唱票，未依規定逐張取出唱票」、「投開票報告表填寫疏漏或記載不實」、「開票可錄影卻遭選務人員制止並試圖驅逐」、「票匭底部無封條」。

黃珊珊指出，投票數多於發出票數是很奇怪的現象，如台北市信義區第1440投開票所，總統總得票數773張，竟大於領票數768張，同樣狀況在台南、台中都發生。另一方面，開票時明明可錄影，但很多選務人員卻認為開票時不能錄音錄影，台南市安平區第1075投開票所甚至請警察把監票民眾趕走。

黃珊珊指出，今天提出的種種質疑，都會正式函文給中選會，大家都希望選務公平、公正、公開，也知道選務人員非常辛苦，但有缺失就希望改善，中選會必須虛心檢討，不要再讓選務人員承受巨大壓力。

黃國昌提到，很多民眾因為制度不完善，被迫犧牲投票權利，這不是民主法治國家該出現的現象，因此不在籍投票修法勢在必行；目前行政院僅提出「全國性公民投票不在籍投票法」草案，對於不在籍投票，民進黨打假球放在公投修法草案，完全不敢提到選舉權。

黃國昌強調，2月1日新會期後，民眾黨團將把不在籍投票列為優先法案，呼籲民進黨未來不要再杯葛，別讓離鄉背井的民眾得請假搶車票才能投票。

媒體詢問，國民黨團也喊出要將不在籍投票列為下會期優先法案，是否會成為新國會第一個藍白合作主題。

黃國昌表示，絕大多數民眾都期待可一起朝同一個目標推動，一起做正確且福國利民的事情，沒必要貼上政治標籤。

黃國昌強調，對社會與人民有利的法案，倒不必用「綠白合」、「藍白合」、「藍綠合」等標籤，比較不會轉移問題本質與焦點。（編輯：蘇龍麒）1130124