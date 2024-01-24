韓國瑜樂見國會改革 黃國昌：非常歡迎

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（中央社記者王承中、郭建伸台北24日電）民眾黨日前拋出國會改革4項承諾，國民黨不分區立委當選人韓國瑜今天表示，有改革才有進步，鼓勵也樂見立委踴躍提案，共同合作修法，再造完善的國會。民眾黨不分區立委立委當選人黃國昌表示非常歡迎，這是未來國會正向運作的範例。

第11屆立法院立委將於2月1日報到，國民黨決定由韓國瑜、江啟臣角逐立法院正副院長，但由於國民黨席次仍未過半，因此擁有8席立委的民眾黨，其投票意向將可能左右最終結果。民眾黨也在日前提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件。

韓國瑜今天在臉書發文指出，這些日子，聽到許多對於國會改革的建言，都非常有道理，諸如建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用，有的人也提到正副院長選舉記名投票等等。

韓國瑜表示，有些主張及法案，在前幾屆的立法院就曾提出，可惜未被重視、沒有落實。每位立委所提出的改革意見，都很重要。

韓國瑜指出，新國會、新民意，必須展現強大的制衡力量，才能有效的監督執政。有改革才有進步，因此鼓勵也樂見立委踴躍提案，他樂於支持，共同合作修法，再造完善的國會，落實公平正義。

民眾黨不分區立委立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿今天舉行「眾所矚目，選務制度改革勢在必行」記者會，並於會後接受媒體訪問。

有關韓國瑜正面回應民眾黨提出的國會4大改革，藍白在角逐立法院正副院長議題上是否會合作，黃國昌表示，韓國瑜當選立委後，積極回應民眾黨提出的國會改革訴求，這是未來國會正向運作的範例，也展現正面積極的態度。

黃國昌表示，目前仍搞不清楚民進黨的態度，民進黨立法院黨團總召柯建銘不斷強調國會改革是民進黨的DNA，但若如此，怎麼總統蔡英文2016年提出的國會改革訴求會跳票，「這8年這個DNA是從民主進步黨消失了嗎？」並反問民進黨是否已經找回DNA。

黃國昌指出，對於韓國瑜的肯定及回應，「我們表示非常的歡迎」，也呼籲民進黨不要迴避問題，期待民進黨進一步正面回應。（編輯：郭無患）1130124