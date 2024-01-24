新國會2/1展開 國民黨立委將推不在籍投票立法

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（中央社記者范正祥台北24日電）新國會將在2月1日上路，連任的國民黨立委王鴻薇等人及立委當選人廖偉翔今天共同召開記者會，宣示推動不在籍投票，相關立法工作勢在必行，保障人民選舉權，並呼籲在野立委、黨團一起推動。

國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆及立委當選人廖偉翔，今天在國民黨立法院黨團記者室共同召開「提不在籍投票法，保障人民選舉權」記者會，宣示新國會上路後，將共同提案「不在籍投票法」草案，也可以由國民黨團提出草案版本。

賴士葆表示，不在籍投票對於台灣民主有重要影響，有助於深化台灣民主價值，勢在必行，所有反對的理由都不是理由，不要以政治力阻撓，希望各黨派支持。

金門縣選出的陳玉珍說，許多離島民眾旅外，每逢返鄉投票多有不便，以金門為例，不論總統大選或縣長、立委、議員等選舉，多年來每次投票率都相當低，許多旅外求學或工作的金門鄉親都希望能夠實施不在籍投票，呼籲政府必須重視。

另外，陳玉珍舉例，包括警察等許多在各地服勤的公民也想投票，但因為沒有實施不在籍投票，而剝奪了他們的投票權利；新國會三黨不過半，相信在野陣營有力量推動不在籍投票，也希望行政部門不要再以任何理由推拖不在籍投票。

王鴻薇說，根據主計總處2021年人口普查公告資訊，她估計全台異地工作人口和在外地求學學生，總計符合不在籍投票資格的人口約在190萬人至200萬人之間。

她質疑，因為尚未完成不在籍投票的立法，許多民眾放棄了投票，早該立法解決。

王鴻薇指出，過去也有醫護人員、軍警人員向她反映，因為沒有實施不在籍投票，對他們而言，無法臨時請假前往投票，這也等於變相剝奪了他們的投票權利。

王鴻薇表示，台灣至今還沒有不在籍投票，呼籲在野立委、黨團一起推動。

將於2月1日就職的廖偉翔今天出席記者會，宣示上任後將支持提案，推動不在籍投票。他說，許多國家實施不在籍投票已經行之有年，這是世界民主國家的趨勢，可以提高民眾投票率，是利大於弊的改革，台灣應該趕快跟上世界趨勢。（編輯：翟思嘉）1130124