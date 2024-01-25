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國民黨團幹部改選傅崐萁賴士葆爭總召 30日投票

2024/1/25 14:22（1/25 21:34 更新）
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國民黨團改選25日登記結束，總召由立委傅崐萁（左）、賴士葆（右）參選。（中央社檔案照片）
國民黨團改選25日登記結束，總召由立委傅崐萁（左）、賴士葆（右）參選。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北25日電）國民黨團新會期黨團總召、書記長改選，今天登記結束，黨團總召由立委傅崐萁、賴士葆登記參選，而書記長則有立委洪孟楷、林思銘登記參選，各方在30日投票前都可以進行協調。

第11屆立法院立法委員將在2月1日報到，新會期的國民黨立法院黨團總召、書記長、首席副書記長等黨團幹部也將改選，於1月24、25日開放黨籍立委登記，並在30日投票改選。

截至今天中午登記結束，新會期國民黨團總召確定由立委傅崐萁、賴士葆爭取，而書記長則有立委洪孟楷、林思銘登記參選，而有意參選書記長的立委萬美玲選擇禮讓，原先有意爭取首席副書記長的立委鄭正鈐則未到場登記。

國民黨團書記長謝衣鳯在中午登記結束後主持號次抽籤，包括賴士葆、傅崐萁、洪孟楷等人都派出助理代抽，而林思銘未派助理到場，由謝衣鳯代抽。總召選舉，傅崐萁抽到1號、賴士葆2號。書記長選舉，林思銘抽到1號、洪孟楷2號。

國民黨團三長選舉將在30日進行投票，而在此之前競爭者都可以進行協調或退出選舉。（編輯：蘇志宗）1130125

#洪孟楷
#國民黨立院黨團
#傅崐萁
#賴士葆
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