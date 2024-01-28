賴士葆退出國民黨立院黨團總召選舉：不要在內部找敵人

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（中央社記者王承中台北28日電）國民黨立委賴士葆今天宣布退出競選新會期國民黨立法院黨團總召。賴士葆表示，內部的團結遠勝於一切，希望為國民黨總召的選舉畫下休止符，將炮口一致對外，不要在內部找敵人。

國民黨團新會期黨團總召、書記長改選，25日登記結束，黨團總召由立委傅崐萁、賴士葆登記參選，而書記長則有立委洪孟楷、林思銘登記參選，各方在30日投票前都可以進行協調。

賴士葆今天在臉書發布聲明，宣布退出黨團總召選舉，他希望為國民黨總召的選舉畫下休止符，將炮口一致對外，不要在內部找敵人。

賴士葆表示，20多年來，他在立法院擔任過大小黨鞭，對外協商法案、預算，帶領黨團成員對外進行議事攻防、協調黨團成員進入各個屬意的委員會、協助處理急需問題等，都是抱持服務心態，與每位黨團成員相處和諧融洽，且已建立深厚的革命情感。

賴士葆說，選戰只有輸和贏兩種結果，要贏就面臨極殘酷的戰爭，要盡一切努力爭取最後勝利，隨著投票日靠近，他直接或間接得知，有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，表示苦不堪言，紛紛表達希望透過協調，不要讓大家痛苦投票。

賴士葆指出，靜心思考這樣的結果違背他的初衷與原則，畢竟這次國民黨立委席次沒有過半，是極脆弱的多數，想要對未來的賴政府發揮監督制衡力量，內部的團結遠勝於一切，被撕裂的黨團，造成對立紛爭，自己人先消耗戰力，將無法阻止鴨霸的執政黨。（編輯：林淑媛）1130128