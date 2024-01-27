游錫堃：若成為立法院長候選人 會拜訪民眾黨團

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）民眾黨主席柯文哲邀藍綠角逐立院龍頭者到民眾黨團說明想法，立法院長游錫堃今天表示，拜會是民主政治正常活動，若民進黨團提名他為下屆立法院長候選人，程序完成後他就去拜訪，不論對方是贊成或反對民進黨，這是禮貌。

立法院正副院長2月1日改選，民進黨團預計1月29日開會推薦人選。外界關注，若游錫堃未能續任立法院長，是否會辭不分區立委。游錫堃今天上午表示，「我內心有所決定」，當他成為民進黨團提名的立法院長候選人，會展開拜票活動。

柯文哲邀請藍綠立法院長候選人到民眾黨團說明，但綠委質疑密室協商，游錫堃下午出席台北市宜蘭縣同鄉會龍年迎春揮毫活動時受訪表示，拜會是民主政治正常活動，選舉本來就要拜票，113席立委都有投票權，若民進黨團提名他為下屆立法院長候選人，完成程序後他就去拜訪。

游錫堃說，若成為院長候選人，不論對方是贊成民進黨或反對民進黨都應該拜訪，這是禮貌。雖然黨內有些人不贊成拜訪，但這是基本禮貌。

代表國民黨參選立法院正副院長的韓國瑜、江啟臣預定29日拜訪民眾黨團，游錫堃說，各有計畫、互相尊重，「他們早到也沒關係」。

是否建議民眾黨落實公開透明，游錫堃說，現在連約都還沒約，還沒完成程序，完成才會約，前往就是拜票而已。（編輯：謝佳珍）1130127