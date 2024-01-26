柯文哲：邀藍綠角逐立院龍頭者 與民眾黨8位準立委溝通

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，他邀請國民黨、民進黨有意參選立法院正副院長者，到民眾黨團正式跟8位不分區立委當選人說明想法。他說，相信聽完每個人會按照良知良能投票，並依照投票結果團進團出。

媒體追問投票沒有團進團出是否處罰。柯文哲說，這種重大投票，沒有團進團出，抓到一次就開除黨籍，「立委資格就沒有了」。

新國會3黨不過半，民進黨擬推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，由於民眾黨在新國會有8席立委，外界關注最後投票動向。

柯文哲今天上午與8位民眾黨不分區立委當選人開會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，是否已討論出立法院正副院長要投誰。柯文哲表示，由於民眾黨主張公開透明的政治價值，因此決定國民黨、民進黨有意參選立法院正副院長者，直接到民眾黨團溝通，「不要說是政見發表會，最起碼是溝通座談會」。

柯文哲表示，願意來的人就會接待，且採閉門會議方式進行，「絕對不會搞得像君悅（飯店）這樣讓媒體直播」。

柯文哲表示，邀請其他兩黨有意參選立法院正副院長者，到民眾黨團正式向8位不分區立委當選人說明想法，民眾黨仍堅持要執行4項國會改革訴求。他說，雖然這4項改革不見得是立法院長職權，但最起碼要表示態度。

談及拜會時間，柯文哲表示，最好是29日，但越早越好，至少大家有時間思考，且公開透明的競選過程比較好，不然每個都私底下來見面，壓力太大。

媒體詢問國民黨、民進黨的人選是否一直表達要私下拜會。柯文哲說，很多啊，關鍵少數就是每天接到很多不想接到的電話，並坦言不堪其擾。

對於外界質疑民眾黨投給「游昌配」將淪為小綠，柯文哲反駁，「投給民進黨變小綠，投給國民黨不是變小藍嗎」，反正社會有各種情緒勒索，與其這樣不如公開透明，民眾黨會透過黨內民主程序決議，到時候會團進團出。

被問及團進團出是否亮票，柯文哲僅表示，會用適當方法讓大家知道黨籍立委投誰。（編輯：蘇龍麒）1130126