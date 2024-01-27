柯文哲農地改善無進度 竹市府：地主申請展延

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民眾黨主席柯文哲農地未農用，遭新竹市府於去年12月要求30天內回復農用，但事隔1個多月，刨除瀝青工作至今無進度，遭竹市議員質疑是特權。竹市府表示，地主已申請展延。

柯文哲持有在新竹市的農地違規使用，新竹市府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋上月22日請廠商派機具進場刨除瀝青，但至今已超過1個月，現場仍未回復農用。

民進黨竹市議員楊玲宜今天向中央社記者表示，柯文哲去年12月被踢爆持有農地卻非農用，甚至出租做停車場，新竹市長高虹安執法雙重標準，對於柯文哲違法收租又疑似逃漏稅等行為視而不見，質疑「這不是特權，什麼才是特權？」

國民黨竹市議員吳旭豐表示，依規柯文哲農地應在30天內恢復農用，但至今已超過1個月仍未完成，呼籲市府依規執法，柯文哲若無法在展延的期限內完成回復農用，應開罰。

李國璋今天表示，因無法於30日內完成改善，已依法向市府提出第1次展延，申請清運的公文因有缺件，已在補件中，預計下週可復工。若因遇到農曆年節假期無法如期恢復農用，將再申請展延。

新竹市政府透過文字向中央社記者表示，上月20日已發函要求地主30天內恢復農用，依法地主可申請展延改善期限60天，總計90天，若逾時未完成改善，將按區域計畫法裁罰。（編輯：張銘坤）1130127