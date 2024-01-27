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國民黨韓江配拜訪民眾黨團 柯文哲：採閉門會議

2024/1/27 17:57（1/27 21:12 更新）
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台灣民眾黨27日在台中十九甲健康公園舉辦「阿北森友會－中部小草感恩見面會」，民眾黨主席柯文哲（前左2）與妻子陳佩琪（前左）、黨籍立委吳欣盈（前右2）、前立委蔡壁如（右）等人同台出席。中央社記者趙麗妍攝 113年1月27日
台灣民眾黨27日在台中十九甲健康公園舉辦「阿北森友會－中部小草感恩見面會」，民眾黨主席柯文哲（前左2）與妻子陳佩琪（前左）、黨籍立委吳欣盈（前右2）、前立委蔡壁如（右）等人同台出席。中央社記者趙麗妍攝 113年1月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）國民黨「韓江配」擬在29日拜會立法院民眾黨團，民眾黨主席柯文哲今天表示，黨團要獨立作業，當天他不一定出席，將是閉門會議，不採取網路直播，會後接受媒體訪問。

台灣民眾黨主席柯文哲今天到台中十九甲健康公園出席「阿北森友會－中部小草感恩見面會」。會後他接受媒體訪問，關於立院龍頭改選，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜搭配立委江啟臣，擬在29日拜會立法院民眾黨團。

柯文哲表示，他的行程早已排定，當天不一定會出席，立法院的事將慢慢交給黨團獨立作業，他負責處理黨務。這幾天有接到國民黨、民進黨人士來電，對候選人來說就是爭取選票。

柯文哲指出，候選人爭取選票最大化來拜訪是合理的，因藍綠都有朋友，每個人都透過各種管道接觸也是會受不了，乾脆開大門走大路。柯文哲說，舉辦會議讓大家面對面討論，給予他們說明機會，但不會搞現場網路直播，閉門會議後會回答媒體問題。

對於閉門會議遭質疑不夠透明，柯文哲說，公開透明不是網路直播，這是無限上綱，會議結束後提供媒體訪問，才是正常管道。

柯文哲提及總統大選前和鴻海創辦人郭台銘、國民黨提名參選總統落敗的新北市長侯友宜等人，在君悅飯店會面討論整合一事。柯文哲說，「上次在君悅我很有意見，哪是討論事情，根本是破局而已」。

至於民眾黨前立委蔡壁如是否擔任民眾黨中央委員，柯文哲則說，民眾黨不分區立委是當然中央委員，2月7日將召開會議，新的中央委員會成立後，才會去討論。（編輯：謝雅竹）1130127

台灣民眾黨持續展開選後謝票行程，27日在台中十九甲健康公園舉辦「阿北森友會－中部小草感恩見面會」，現場有小朋友送卡片給民眾黨主席柯文哲（右3）。右起為前民眾黨立委蔡壁如及同黨立委吳欣盈。中央社記者趙麗妍攝 113年1月27日
台灣民眾黨持續展開選後謝票行程，27日在台中十九甲健康公園舉辦「阿北森友會－中部小草感恩見面會」，現場有小朋友送卡片給民眾黨主席柯文哲（右3）。右起為前民眾黨立委蔡壁如及同黨立委吳欣盈。中央社記者趙麗妍攝 113年1月27日
#蔡壁如
#民眾黨
#柯文哲
#國民黨
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