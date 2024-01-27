韓國瑜江啟臣29日拜訪民眾黨團 藍委籲公開避免密室會談

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）代表國民黨參選立法院正副院長的韓國瑜、江啟臣，預定29日拜訪民眾黨立法院黨團，國民黨立委王鴻薇今天表示，為防範被誤會是密談交換條件，這項拜會活動應該要公開。

民眾黨主席柯文哲昨天拋出將邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通，說明國會改革的想法。代表國民黨角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜透過臉書回應表示，願意撇開外界流言的紛擾，誠意溝通、尋求在野的支持，希望打開合作的契機、保持良好互動。

王鴻薇受訪表示，國民黨去拜會、尋求民眾黨團支持，這沒有什麼問題，但希望能公開、透明，不宜閉門進行，變成密室會談，容易被外界誤會是不是交換條件。

國民黨立委當選人徐巧芯表示，這本來就不需要私下會談，應開大門走大路，韓國瑜去跟民眾黨立委說明主張與理念，爭取支持，若公開可展現立法院不是黑箱的形象，也可加強國會改革的正當性。

另一位國民黨立委當選人廖偉翔也建議這場會面能公開、透明，讓雙方將理念講清楚，當然一定會有理念不同，但就看能否找到求同存異之處，共同為民主制衡盡最大心力，回應民眾的期待。

即將卸任的國民黨立委曾銘宗認為，拜訪是表達誠意，不至於變閉門考試，現在多溝通、增進相互了解，以後才有共識。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130127