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首頁 / 政治

柯文哲邀正副院長候選人溝通 韓國瑜：願尋合作契機

2024/1/26 16:53
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）民眾黨主席柯文哲拋出將邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通，說明國會改革想法。代表國民黨角逐立法院長的韓國瑜今天回應，願意撇開外界流言紛擾，誠意溝通、尋求在野支持，希望打開合作契機、保持良好互動。

柯文哲今天和民眾黨8名準立委在立法院開晨會，外界關注立法院正、副院長會支持誰，柯文哲回應，希望國民黨和民進黨的正、副院長候選人能與民眾黨團溝通座談，不一定需要政見發表，且不會搞得像去年君悅飯店那樣，在野整合找媒體現場直播。

韓國瑜下午透過臉書以「唯有團結的在野，才能有強大的制衡力量，才能有效的監督執政」為題表示，欣見各方對於國會改革意見逐步的收攏與共識，他願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野伙伴，尋求團結合作契機，肯定也樂見，在野的國會能有共同改革的決心與方向。

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韓國瑜提到，既然如此，就更不該錯過任何可以團結合作的機會，這也是為何他先前表達國會改革理念，藉此公開、具體地回應在野夥伴的訴求主張，議題不只是侷限國會改革及特定議題，只要是好的政策，都應該有互信與討論合作的空間。

韓國瑜指出，為了強化立院監督機制、捍衛每一席國會議員的監督力道，願意撇開外界流言紛擾，誠意溝通、尋求在野支持，希望打開合作契機、保持良好互動，強化國會監督制衡的價值。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1130126

#國會
#立法院長
#柯文哲
#韓國瑜
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