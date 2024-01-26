沒邀蔡壁如去民眾黨尾牙 柯文哲：一頓飯沒那麼嚴重

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨24日尾牙未邀請前立委蔡壁如引發外界議論。民眾黨主席柯文哲今天表示，當然有通知，但也許比較慢，他認為不要拿小事情無限擴大，「一頓飯有吃沒吃不是那麼嚴重，不用在媒體上搞這麼大。」

民眾黨24日舉辦尾牙餐會慰勞競選團隊，當天許多網紅都現身出席。不過蔡壁如昨天受訪被問及尾牙餐會議題時表示，可能距離產生美感，沒有人通知她，但也因為在地方上忙著謝票就沒出席。此番言論引發外界關注。

柯文哲今天上午與8位民眾黨不分區立委當選人開會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，除了蔡壁如自爆沒被邀請至尾牙餐會，是否連參選區域立委的李有宜、陳琬惠都沒受邀。

柯文哲回應，一場吃飯，有時候主辦單位漏通知誰，或是雖有通知但對方沒接到，「其實都有啦」。

柯文哲說，當然有通知，也許比較慢，但不要拿一點小事情就無限擴大，「一頓飯有吃沒吃不是那麼嚴重，不用在媒體上搞這麼大，這樣不好。」

媒體詢問，這是否涉及黨內人事鬥爭，柯文哲表示，他從不認為這是黨內人事鬥爭，沒這麼嚴重，黨內吵吵鬧鬧很正常，畢竟夫妻都會吵架，但小事透過媒體無限放大，才會變成亂象。

柯文哲坦言，民眾黨選舉是輸的一方，但最近政論節目沒有停止罵他，甚至「民眾黨尾牙」還變成Google熱門搜尋，「太奇怪了」。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌位於汐止的透天厝有違建及占用國有地等爭議，他選前時曾表示拆除後會立碑，媒體今天詢問是否真的會這樣做。

黃國昌回應，他說要做就一定會做，且做得乾乾淨淨，他拆完後會留一個空地，上面立一個「感謝民進黨德政」的碑。

黃國昌表示，關於違建的議題，他只有一個問題，「賴皮寮什麼時候要拆？」請民進黨用相同標準要求自己就好，特別是總統當選人賴清德。

柯文哲補充，他新竹家的違建拆了，農地上水泥塊打掉了，黃國昌的違建也拆了，「現在輪到賴清德，你家要不要拆？」「奇怪我們的違建都拆掉，只有你家違建不用拆」。（編輯：林淑媛）1130126