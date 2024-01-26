柯文哲邀藍綠立院龍頭候選人溝通 國民黨：須再討論

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院長選舉將於2月1日投票，民眾黨主席柯文哲今天表示，希望藍、綠正副院長候選人能與民眾黨團溝通，國民黨秘書長黃健庭說，這內部還要討論，但會堅守黨團的自主性、團結，以及團進團出等原則。

柯文哲今天和民眾黨8名準立委在立法院開晨會，外界關注立法院正、副院長會支持誰，柯文哲說，希望國民黨和民進黨的正、副院長候選人能與民眾黨團溝通座談，不一定需要政見發表，且不會搞得像去年君悅飯店那樣在野整合找媒體現場直播。

黃健庭上午在國民黨中央黨部張貼第21屆第2任中常委選舉公告後，他受訪表示，這內部還要討論，因為民眾黨的態度到底是怎樣，目前聽說到的是很多，像是有各種不同策略等；但是有幾個原則，包括黨團的自主性、團結，以及團進團出，都是會堅守的。

至於傳出國民黨因經費拮据，黨工恐仍無年終，黃健庭則說，國民黨財務非常困難，每年都要靠全黨上下一起募款，支持基本的財務需求與黨務運作，對辛勤付出的黨工，無法得到更合理的待遇，感到不捨與抱歉，但總是在盡最大的可能，給黨工應有的報酬，可能沒辦法盡如人意，但也已盡了最大的努力。

至於國民黨尾牙的部分，黃健庭說，已訂在2月5日舉辦，他表示，大家在這次大選都非常辛苦，希望透過這場尾牙，慰勞大家的辛苦。

此外，針對中常委選舉，如何避免過程中出現換票聯盟或請客吃飯的情形，黃健庭表示，黨內都有非常嚴格的規範，包括上一次的選舉，都有針對可能違反規定的行為進行調查，且如果有屬實的，一定會嚴格處分。

黃健庭指出，關於這一次中常委選舉，所有中央委員都會再次收到相關規範，他希望候選人都可以確實遵守，讓中常委的選舉有非常好的風氣，順利產生符合大家期待的中常委。（編輯：蘇志宗、楊凱翔）1130126