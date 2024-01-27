國民黨地方黨部主委人事異動 朱立倫：公職兼任

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）2024大選落幕，國民黨主席朱立倫有意調整南部縣市的地方黨部主委，由不分區立委擔任。他今天表示，未來國民黨希望內造化，在過完年之後就會在各地讓公職兼任黨部主委。

外傳朱立倫擬調整雲林、嘉義、台南、高雄及屏東縣黨部主委布局，改分別由張嘉郡、王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等國民黨不分區立委當選人接手，其中高雄市黨部主委黃昭順與屏東縣黨部主委廖婉汝都已請辭。

對此，朱立倫今天受訪時證實，國民黨未來希望內造化，讓愈來愈多公職人員兼任黨務工作，例如許宇甄當選不分區立委，但也將繼續擔任組織發展委員會主委。

朱立倫說，農曆春節過後，將逐步讓公職人員兼任地方黨部主委，也會為弱勢地區縣市長選舉做準備，依各地情況因應。

國民黨秘書長黃健庭則說，地方黨部主委人事調整目前尚未定案，還在討論中，不會如外傳全部更動。

據了解，國民黨也計劃農曆年後調整中央黨部人事，是否也內造化，邀請具公職的黨員擔任中央黨部幹部，值得觀察。（編輯：謝佳珍、林興盟）1130127