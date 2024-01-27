侯友宜：打敗仗莫批評夥伴 政治不需自私自利

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（中央社記者張榮祥台南27日電）代表國民黨參選總統失利的新北市長侯友宜今天出席台南市2024總統立委選舉感恩茶會時表示，政治不需自私自利，打敗仗莫批評夥伴，輸贏很重要，但態度才是最重要的。

侯友宜表示，當警察時保持行政中立，在民進黨、國民黨執政時都擔任過重要職務，基本上未碰政治，從地方首長起才慢慢認識國民黨；他有個心願、價值和信念，就是如何讓國家有清廉政府，做不好要換人，政黨輪替是正常的事。

侯友宜自認打拚不夠，但國民黨不是沒人才，還要找更多人才。他說，國民黨這次選舉空前團結，有無限潛力和發展，但莫怨天尤人，政治不需要自私自利，打敗仗莫批評夥伴，輸贏很重要，但態度才是最重要的。

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侯友宜表示，這輩人努力是為了下一代，求一個未來機會和希望，為年輕人找到機會和方法，才對得起上一代，時代進步，年輕人機會卻愈來愈少，要反省如何做得更好，候選人和民代說話要算話，這是誠信，國民黨一定要贏。

國民黨主席朱立倫則說，國民黨這幾年來被民進黨清算，完全沒資源，但國民黨拚到底，努力不夠要自我檢討，並整合在野力量，培養優秀人才；很多地方都變了，改變選民前先改變自己，愛台灣這塊土地，國民黨終有一天贏回來。（編輯：郭諭儒）1130127