傅崐萁賴士葆競爭總召 朱立倫：黨團自主

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（中央社記者王承中台北25日電）國民黨立委傅崐萁、賴士葆競爭新會期黨團總召。國民黨主席朱立倫今天表示，願意當黨團幹部的立委，都很歡迎，也很謝謝大家的辛苦；黨團幹部是輪流當，也一定是黨團自己選出，黨中央都不會有任何意見，黨團自主。

國民黨團新會期黨團總召、書記長改選，今天登記結束，黨團總召由立委傅崐萁、賴士葆登記參選，而書記長則有立委洪孟楷、林思銘登記參選，各方在30日投票前都可以進行協調。

國民黨主席朱立倫今天晚間在國民黨智庫出席第4屆中山政經塾結業式，對於傅崐萁參選黨團總召，朱立倫接受媒體聯訪表示，願意當黨團幹部的立委，都很歡迎，也很謝謝大家的辛苦，黨團幹部是輪流當，可以協調一下，不是今年當、就是明年當，反正一定是黨團自己選。

朱立倫指出，這次沒當上，下次再當也很正常，立委任期1屆4年，總共會選出4任總召，書記長會換8次，就是大家一起努力，黨中央都不會有任何意見，黨團自主。

對於是否會支持傅崐萁參選總召，朱立倫表示，此次參與總召、書記長的黨籍立委都很優秀，也很有經驗，希望能好好為黨團服務，黨中央都予以加油。

媒體詢問，外傳朱立倫日前曾表示傅崐萁可以對付民進黨團總召柯建銘，是否代表力挺傅崐萁。朱立倫指出，相信很有經驗的立委，都可以對付很資深的萬年總召柯建銘，相信不管傅崐萁、賴士葆、林德福等資深立委，都很有經驗，都給大家加油。

有關不當黨產處理委員會對國民黨作出處分，其持有中投及欣裕台公司股權應移轉國有，國民黨興訟；一審法院判國民黨敗訴，國民黨提起上訴，二審最高行政法院今天駁回上訴，全案確定。

朱立倫表示，國民黨被民進黨清算、沒收財產已不是新聞，今天只是司法確定，將會記入歷史，民主政治可否把一個政黨合法取得的財產，透過特別條例沒收，相信這將由歷史公斷。

朱立倫說，國民黨被沒收財產、被清算不是今天才發生，已經8年，現在國民黨沒有任何黨產，也沒有任何資源，但是國民黨也走過辛苦的這幾年，國民黨不怕任何困難；國民黨中央黨部租金一年新台幣4000多萬元，所使用的每個空間都是租來的，也都是合法的。（編輯：林興盟）1130125