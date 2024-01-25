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賴士葆：立院抗爭未見傅崐萁 黨中央勿介入總召選舉

2024/1/25 11:15（1/25 12:23 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨立委傅崐萁決定參選國民黨團總召，另一位登記參選的立委賴士葆今天說，希望黨中央不要介入，也希望將角逐立法院正副院長的韓國瑜、江啟臣不要介入，尊重黨團每個成員的意志：而總召是一年一任，可以透過協商決定誰先擔任。

賴士葆表示，過去8年國民黨在立法院抗爭時他帶頭衝，打到傷痕累累、頭破血流，那時候好像都沒看到傅崐萁；至於是否有信心與柯建銘對決，賴士葆說，他與柯建銘有多年打交道的經驗，常協商。

第11屆立法院立法委員將在2月1日報到，新會期的國民黨立院黨團總召、書記長、首席副書記長等黨團幹部也將改選，於1月24、25日開放黨籍立委登記，並在30日投票改選。傅崐萁昨天晚間宣布，參選國民黨團總召。

已登記參選的賴士葆今天出席戰鬥藍發起人趙少康舉辦的「如何當個好立委」戰鬥營前，受訪表示，君子之爭、充分發揮黨團自主，希望黨中央不要介入，也希望韓國瑜、江啟臣不要介入這場黨團自主的選舉，尊重黨團每個成員的意志，他會極力爭取、全力以赴。

針對國民黨主席朱立倫曾說需要傅崐萁對議事規則的熟悉，來對付民進黨立法院黨團總召柯建銘，讓外界聯想這是否是在暗示總召人選，賴士葆認為，因為傅崐萁禮讓不角逐立法院長，所以朱立倫總是要說些場面話，他不認為朱立倫這樣說，有代表什麼意思。

賴士葆強調，總召是一年一任，可以透過協商決定誰先擔任，登記之後會有協調過程；總召是一個服務工作，他常說書記長是小弟，總召則是小小弟，完全替大家服務。

趙少康表示，對於總召選舉，戰鬥藍不會約束立委，立委有自己的決定權，戰鬥藍也不是剛性團體，所以尊重每個立委自己的選擇。

至於傅崐萁決定參選總召，將與賴士葆競爭，被形容是黨中央派與戰鬥藍間的對決，趙少康說，這是媒體的揣測，他沒有這樣的感覺，賴士葆、傅崐萁都是資深立委，還是坐下來協調一下，黨團幹部都是一年一任，今年不做就明年做，所以應該可以協調。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1130125

#傅崐萁
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