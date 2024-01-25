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傅崐萁參選國民黨團總召 將推陽光法案喊話柯建銘「快去收驚」

2024/1/25 11:55（1/25 12:23 更新）
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國民黨立委傅崐萁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北25日電）國民黨立委傅崐萁今天宣布參選新會期國民黨團總召，他表示，今年要完成國會改革的陽光法案，要在一年內讓民進黨執政的所有弊案都揭露出來。傅崐萁也向民進黨團總召柯建銘喊話，「柯建銘我來了，你趕快去收驚」。

第11屆立法院立法委員將在2月1日報到，新會期的國民黨立院黨團總召、書記長、首席副書記長等黨團幹部也將改選，於1月24、25日開放黨籍立委登記，並在30日投票改選；立委賴士葆24日搶先登記參選，獲立委陳玉珍力挺，而傅崐萁則透過臉書宣布將參選國民黨團總召。

傅崐萁今天上午委由助理前往國民黨團登記參選，傅崐萁則在立法院議場前召開記者會，宣布參選國民黨團總召，並在現場簽下國會改革承諾書。

傅崐萁表示，參選國民黨團總召，任期雖然只有一年，但卻是非常關鍵的時刻，民進黨過去執政8年的弊端，包括高端疫苗、快篩及潛艦等重大弊端，能否在今年全部攤在陽光下，身為在野黨，必須要讓人民知道真相。

傅崐萁說，今年要完成國會改革的陽光法案，他要在一年之內讓民進黨執政的所有弊案都揭露出來。

傅崐萁指出， 國會改革30年從未成功，過去因為不管哪個政黨執政，只要國會過半，都不會推動國會改革，所以國會議員往往成為執政者的橡皮圖章。總統蔡英文在2015年也宣布要推動國會改革法案，但等到執政後又石沉大海，而今天國會改革已經不是口號，他要在今年完成。

傅崐萁表示，他這次選擇責任跟承擔，不只要讓陽光照進國會，讓國會所有的一切透明，包含經費支用、人事同意權要記名、總統到國會國情報告，以及國會調查權、聽證權、不得藐視國會權及證言不得說謊權，要讓每名立委都成為人民的靠山。

傅崐萁指出，唯有國會徹底改革，才能讓所有的行政部會無所遁形，部會首長在立法院備詢不得反質詢，不得藐視國會也不得說謊，否則就是重罪。台灣早就該走入民主國家之林，不能再讓陽光無法照進國會，全力推動陽光法案。

傅崐萁說，只要沒有民眾黨的8席立委，一切的改革將淪於口號，在野黨唯有團結，才能對抗執政黨，而他跟民眾黨及民眾黨主席柯文哲有非常暢通的溝通管道，一定可以整合在野對抗民進黨。

對於賴士葆也有意角逐黨團總召，傅崐萁表示，黨內同志願意站出來都是好事，都要給予鼓勵加油，良性競爭有必要。第一階段登記後，接下來是協調，如果兩人都願意為黨付出，就走民主機制，良性競爭，大家都是好朋友，都希望為國民黨加油，全力制衡民進黨。

傅崐萁說，賴士葆非常資深，但他當過縣市長，決定要做的事情就會奮戰到底，而國會改革刻不容緩，今年就要完成。且柯建銘過去跟他多次對壘卻從未贏過。他向柯建銘喊話，「民進黨最怕的就是傅崐萁，我來了你們千萬不要閃躲，我們直球對決；柯建銘我來了，你趕快去收驚。」

對於媒體詢問跟柯文哲的聯繫管道，傅崐萁表示，過去柯文哲擔任台北市長，他擔任花蓮縣長，本來就有良善的互動。兩人過去有很好的基礎，未來最重要的是民眾黨有非常良好的政策要推動，國民黨一定會跟民眾黨並肩作戰，讓白色力量能跟正藍軍合在一起監督民進黨。（編輯：蘇志宗）1130125

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#國會
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推動國會改革 傅崐萁決定參選國民黨團總召
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