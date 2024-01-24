柯建銘指立院將是主戰場 賴清德：強化三方平台溝通

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（中央社記者葉素萍台北24日電）新國會2月1日報到，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，未來立法院將是主戰場，民進黨不再具有優勢席次，可能常常要動員，每天都是要打仗狀態；黨主席賴清德則說，需要強化行政院、立法院跟黨三方平台溝通。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，柯建銘會中指出，新國會情勢非常緊繃，民進黨現在不是國會多數，沒有優勢席次，未來在院會、各委員會可能常常要動員，每天可能都是要打仗狀態，一旦重要法案、委員會決議等與政府方向牴觸，民進黨執政會很辛苦，未來立法院將是主戰場。

與會人士轉述，賴清德在會中呼應柯建銘的話表示，一定要強化行政院、立法院跟黨中央三方平台的溝通，所有資訊、變化都要即時掌握，在新聞、回應上要迅速處理。賴清德會中反覆提到，要化繁為簡，用淺顯語言、更直接溝通，讓民眾了解民進黨施政。

此外，與會人士轉述，代理秘書長楊懿珊在會中提及，全台有好幾個選區要補選，例如，立委當選人邱鎮軍的原職苗栗市長、立委當選人陳俊宇原本的宜蘭縣議員等，賴清德也當場點名中常委蔡易餘、劉世芳、陳茂松，請他們組成提名委員會處理相關作業。

另外，賴清德昨天在新北市萬里老家附近餐廳宴請這次未能當選的立委候選人，希望大家再接再厲、深耕基層，繼續贏得民眾的認同與支持。

參選台東立委失利的賴坤成昨天餐會前，先去賴清德老家前開直播，並指「來到傳說中的賴皮寮，這裡居然也誕生了台灣總統」。

民進黨發言人吳崢昨天出席同場餐會，他今天受訪表示，賴坤成到餐會現場時，向在座的人說，剛剛有先去「賴皮寮」。

吳崢說，賴清德包容多元聲音，當場的神色並沒有任何不悅、不適；賴清德還提到，這次選戰之前，很多民進黨支持者會到萬里老家打卡，這次選戰過程則是不同立場的人會來參觀。（編輯：林淑媛）1130124