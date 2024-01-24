賴清德：520後新政府人事 盼納社會優秀人才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨主席、總統當選人賴清德今天向中常會宣布新黨務人事，他說，持續擴大民進黨人才庫，招募願為台灣做事年輕一輩，520之後新的政府產生，除了黨優秀人士會進入政府，也希望社會優秀人才、有志之士，進入政府奉獻心力。

賴清德下午在中常會宣布，任用吳崢為新聞部主任兼發言人、王義川任政策會執行長、張志豪轉任組織部主任。中常會後，吳崢主持上任後的首場記者會。

吳崢轉述賴清德談話表示，近日已啟動為期2週的環台感恩之旅，向全台各地競選幹部、支持者致謝，並了解選戰中不足之處，以便黨務後續檢討和改革。

賴清德強調，這次選舉有很多不符社會期望的地方，有待持續檢討、重新贏回民眾認同支持，一定要感謝所有支持者，更要把不支持民進黨的民眾意見放在心頭；民眾期待民進黨注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。

賴清德說，在這期望下，他任用吳崢擔任新聞部主任兼發言人。吳崢這次選舉獲年輕人支持和肯定、形象清新，選戰期間的勤奮有目共睹，期待吳崢帶領黨內發揮空戰力量，強化與社會溝通；他並感謝張志豪過去一年多的努力，現轉往組織部擔任主任。

賴清德表示，王義川在這次選戰，從空戰到陸戰都發揮堅強戰力，他用淺顯易懂語言，在短時間內攻防複雜議題，任用王義川擔任政策會執行長，期待借重才能，將政策化繁為簡，活化並強化議題宣傳。

他說，這次選舉，有很多黨公職都盡心盡力，未來也會借重他們的長才，給予全方位歷練，進一步為民眾服務、強化民進黨與社會溝通的基礎。

賴清德提到，選戰已經結束，現在要將重心轉往治理國家，扛起繼續帶領台灣向前走的責任。他期勉黨內與行政、立法部門持續配合，將累積的執政成果，讓更多人知道，持續澄清虛假訊息，避免錯誤資訊影響人民。

賴清德說，他自己也趁這幾日，馬不停蹄，積極攬才、惜才，未來希望持續擴大民進黨人才庫，招募願意為台灣做事的年輕一輩，共同面對國內外局勢挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴清德表示，他已請秘書長協助對外徵才，520之後新的政府產生，除了黨優秀人士會進入政府，也希望社會優秀人才、有志之士，可以進到政府奉獻心力，一如不分區立委，邀請社會好人才進入名單。

日前賴清德已公開宣示捐出選舉補助款，用於照顧創黨前輩的生活，與積極培育黨內年輕人才。賴清德說，唯有注入新血，改變與社會溝通的方式，將訊息化繁為簡，理解社會各層面的需求，才能贏得更多民眾的信任與支持，接下來肩頭責任會更重，展望2024，大家一起努力。（編輯：翟思嘉）1130124