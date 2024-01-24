民進黨華府最重要代言人彭光理將榮退 賴清德頒獎章

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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨主席賴清德今天頒贈將退休的駐美代表處主任彭光理（Michael J. Fonte）終身貢獻獎章，賴清德說，台灣民主化後，彭光理是為民進黨搭建與美方溝通的重要橋梁，20多年來，彭光理成為民進黨在華府最重要的代言人。

美國籍的彭光理在民進黨中常會後以台語向媒體表示，很高興來到台灣，「台灣偷走了你的心，不讓你走」，1967年來台後，跟很多支持民主的人交流、認識，很開心接受這個獎章。

賴清德在中常會頒贈彭光理終身貢獻獎章，表彰這位為台灣民主奉獻超過半個世紀的駐美代表處主任。

賴清德說，1967年台灣還在戒嚴及白色恐怖的社會環境下，彭光理來到台灣擔任天主教傳教士，結下與台灣一輩子的情誼與緣分。在台灣還不自由的年代裡，彭光理在台中、彰化和苗栗鄉間傳教，也同時推廣社會公義、宣揚人權。

賴清德表示，1986年民進黨創黨之初，彭光理在華府與台灣人公共事務會（FAPA）穿針引線，在美國接待美麗島事件受刑人的家屬，幫忙許多創黨人士，在台灣民主發展最關鍵的年代，成功為台灣尋求國際關注，推動台灣的民主進步。

賴清德指出，台灣民主化後，彭光理是為民進黨搭建與美方溝通的重要橋梁。2002年，開始擔任民進黨華盛頓聯繫人，2013年起掌管民進黨駐美辦公室至今；這20多年來，彭光理成為民進黨在華府最重要的代言人，不僅讓華府的重要智庫及政策圈充分了解民進黨的立場，更讓美方行政及立法部門清楚熟悉台灣的局勢和民進黨政策方針。

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賴清德說，彭光理在過去幾十年來，居中溝通協調，功勞甚鉅，可以說是共同創造台美關係史上最佳時刻的重要推手之一。彭光理將在今年5月退休，很榮幸在他擔任主席任內，能夠代表民進黨頒發這個重要的獎章給彭光理，民進黨由衷感激彭光理畢生為台灣民主的貢獻，為民主進步黨的付出。

賴清德表示，他鄭重要求彭光理退休後要帶著心愛的家人時常回到台灣這個家，享受台灣的美景也順便吃最愛的滷肉飯，更重要的是，要把這份無私愛台灣的心意以及對台美關係的專業一棒接一棒傳承下去。（編輯：蘇志宗）1130124