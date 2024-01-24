賴清德視訊馬紹爾總統海妮 邀請出席5月總統就職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北24日電）副總統賴清德今天與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊，邀請海妮出席5月總統就職典禮；海妮重申馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久的友誼、雙邊關係堅若磐石，並期待5月與總統當選人賴清德在台灣見。

賴副總統上午在外交部長吳釗燮陪同下，與馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda C. Heine）進行視訊談話，副總統表示，兩國同樣於今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷史新頁，共享民主、自由與人權的普世價值。

副總統說，海妮是台灣的好朋友，中華民國特別指派外交部次長田中光擔任總統特使，出席海妮的總統就職典禮，展現對馬紹爾群島的堅定支持。

副總統指出，今年是台馬建交26週年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成，未來將研議更多計畫持續深化兩國合作。

副總統提到，在因應氣候變遷方面，台馬兩國都是海島國家，深受全球暖化及海平面上升的衝擊，未來將以兩國已簽署的「氣候變遷調適應變基金瞭解備忘錄」為基礎，協助馬國建立有韌性的應變體系，持續共同應對氣候變遷所帶來的挑戰。

在婦女賦權方面，副總統說，總統蔡英文與海妮共同倡議的「婦女創業小額貸款循環基金」已經在2022年成立，協助馬國婦女創業，實現理想，他也期盼與海妮持續在婦女賦權領域合作，共同促進馬國婦女經濟賦權及社會經濟發展。

副總統強調，馬紹爾群島與台灣同為追求民主、自由、崇尚法治且捍衛人權的國家，他始終相信，這些價值將促使兩國關係更加緊密，期待未來與海妮繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域。

副總統並誠摯邀請海妮在5月訪台參加總統就職典禮。對台灣人民來說，海妮的蒞臨將是雙方堅定友誼的象徵，期待能在5月相見。

海妮表示，台灣一直都是亞洲及全世界民主的燈塔，今年是台馬建交26週年，對於兩國正式建交以來，雙邊關係取得的重大進展，她深感自豪。兩國邦誼是植基於共同的南島語族背景，以及民主、自由、公平正義、法治等共享價值上，雙邊關係堅若磐石，即使在時間考驗或外在壓力之下仍歷久彌堅。

她重申，馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久的友誼，未來也將致力與台灣及理念相近國家緊密合作，共同促進印太區域的安全與韌性。

海妮感謝賴副總統的邀請，期待未來持續透過合作計畫深化雙邊關係，並期盼5月時與總統當選人賴清德在台灣會面。（編輯：郭無患）1130124