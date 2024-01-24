諾魯與中建交 外交部批昧於利誘罔顧台灣情誼

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）有關諾魯與中國建交，外交部今天表示，諾魯政府昧於金援利誘、扈從中國操弄，罔顧台灣長年提供發展援助與情誼，呼籲國際社會共同反對中國圖謀改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣行徑，並呼籲各國持續支持民主台灣，維護印太區域的和平穩定。

外交部發布新聞稿表示，中華民國台灣政府對於 諾魯 諾魯共和國小檔案 首都：雅連

面積：21.2平方公里

語言：官方語言為英語，通用語言為英語、諾魯語

人口：2019年官方普查，全國人口1萬1550人

宗教：基督教、天主教

邦交：中華民國與諾魯1980年5月建交。2002年諾魯與中國建交並與我國斷交，2005年5月再次與我國復交 資料來源：外交部 看更多 關閉 共和國與中華人民共和國簽署恢復外交關係聯合公報，接受中國的「一中原則」謬論，表達高度遺憾，並強烈譴責中國政府貶抑台灣主權、打壓外交空間。

外交部重申，中國政府對外誆稱的「一中原則」並非事實，台灣的主權地位也絲毫不受該聯合公報而改變。台灣順利完成總統大選的民主成就，已清楚向世界證明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。面對中國的惡意打壓，政府絕不會屈服，只會更加堅定意志，捍衛自由民主的生活方式。

外交部指出，諾魯政府昧於金援利誘、扈從中國的操弄，罔顧台灣長年提供的發展援助與情誼，外交部至感痛心與遺憾，呼籲國際社會共同反對中國圖謀改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣行徑，齊心抵禦威權主義對民主價值的公然挑戰，並呼籲各國持續支持民主台灣，共同維護印太區域的和平穩定及繁榮。

此外，有關菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前祝賀賴清德當選台灣總統引來中國抗議；外交部表示，在各國祝賀台灣民主成就之際，中國的激烈反應恰與文明國家背道而馳，顯示中國共產體制不懂民主真締，呼籲中國早日覺醒、揚棄威權專制，共同維護世界的和平、繁榮與安全。

外交部指出，中國無所不用其極圖謀侵蝕台灣民主、扭曲台灣主權地位，除在選前透過軍事威嚇、經濟脅迫及認知戰等灰色地帶手段干預選情，選後更在第一時間誘使諾魯外交轉向，並唆使索羅門群島、馬爾地夫及孟加拉等國，發表貶抑台灣主權地位的言論，也施壓東協各國扈從中國「一中」謬論。

外交部指出，對中國的惡劣行徑表達最嚴正譴責，並呼籲所有民主理念相近國家，持續合作遏制中國威權主義在區域及全球的擴張。（編輯：翟思嘉）1130124