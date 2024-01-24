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中國與諾魯在北京簽署公報 正式復交

2024/1/24 14:27（1/24 15:42 更新）
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中國外交部長王毅（右）與諾魯外交部長安格明（左）24日簽署復交聯合公報，恢復大使級外交關係，正式復交。（Andrea Verdelli/Pool via 路透社）
中國外交部長王毅（右）與諾魯外交部長安格明（左）24日簽署復交聯合公報，恢復大使級外交關係，正式復交。（Andrea Verdelli/Pool via 路透社）
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（中央社記者邱國強北京24日電）中國外交部長王毅與諾魯外交部長安格明今天在北京舉行會談，並簽署復交聯合公報，兩國即日起恢復大使級外交關係，正式復交。

新華社報導，王毅與安格明（Lionel Aingimea）簽署的「中華人民共和國和瑙魯（諾魯）共和國關於恢復外交關係的聯合公報」中，除指兩國決定即日起恢復大使級外交關係外，並聲稱諾魯政府承認「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

公報宣稱，諾魯政府即日斷絕與台灣的外交關係，並承諾「不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來」。中國政府對諾魯政府的上述立場「表示讚賞」。

公報提到，中國政府和諾魯政府商定，將根據1961年「維也納外交關係公約」規定和國際慣例，盡早互派大使，並在對等基礎上在各自首都為對方設立使館和履行職務提供一切必要的協助。（編輯：周慧盈）1130124

#中國
#王毅
#安格明
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