更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 政治
台灣諾魯斷交
新聞專題
台灣諾魯斷交4/38
首頁 / 政治

知情人士：諾魯配合中國認知作戰 謠傳吐瓦魯斷交台灣

2024/1/23 12:50（1/24 10:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為吐瓦魯國旗及中華民國國旗。（中央社檔案照片）
圖為吐瓦魯國旗及中華民國國旗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北23日電）外傳吐瓦魯在大選後可能斷交台灣，知情人士今天表示，此訊息來源是諾魯，由於諾國建交中國後，可能某種程度配合中共認知作戰，或者對台灣施壓，但吐國朝野均相當支持台灣，台吐邦誼非常穩固。

外媒澳洲人報近日報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後，跟隨諾魯外交轉向。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今天表示，在得知潘恩紐提到可能與台灣斷交後，立即向吐國高層查證是否屬實，吐國已第一時間澄清，是潘恩紐個人評論、非土國政府立場，並強調堅定與台邦誼。另外，據外交部所知，潘恩紐提及的「消息人士」可能是聽別人說的，但潘恩紐並未透露他的消息來源。

知情人士表示，台灣第一時間便要求台灣駐吐瓦魯使館向吐瓦魯查證，查證對象均是高層，包括總督、總理、外長、在野及執政黨等，結論是台灣跟吐瓦魯雙邊邦誼非常穩固。

知情人士也透露，吐國將與台灣斷交的消息源自諾魯，推測是諾魯或者中國刻意進行的操作。諾魯在建交中國後，可能某種程度在配合中共進行認知作戰，或者對台灣施壓，這些舉措都是預料中。

知情人士提到，吐瓦魯共有16名議員，不管是在野或執政黨均與台灣均有深厚交往，但裡面可能有一兩名「較調皮」的議員，外交部也很早掌握相關情資，但並不會影響台吐關係大局，且目前看來，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）連任應該沒有問題，但無論吐國的執政、在野均相當支持台灣，因此評估台吐兩國邦交沒有影響。

知情人士強調，潘恩紐所接受訊息來源，在吐瓦魯當地是「極少數」，而潘恩紐也是聽他人未經事實的轉述，事後也向外交部聯繫，外交部認為潘恩紐是好意，目的是同時讓台灣獲知這個訊息。（編輯：楊凱翔）1130123

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#台灣
#吐瓦魯
#諾魯
#假消息
延伸閱讀
諾魯突襲式斷交 外交部感謝3太平洋友邦堅定挺台中國陰狠精算8年出手10次 「奪台灣邦交國」成政治工具外交部：諾魯索求台灣鉅額經濟援助 還比價中國方案中國買蝦開價比台灣少一半 宏都拉斯養蝦場倒閉蝦農叫苦路透：吐瓦魯財長稱26日選後將檢視與台關係
台灣諾魯斷交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北京奪走諾魯 駐斯洛伐克代表：讓台灣人更抗拒中國
172.30.142.16