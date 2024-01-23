知情人士：諾魯配合中國認知作戰 謠傳吐瓦魯斷交台灣

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（中央社記者游凱翔台北23日電）外傳吐瓦魯在大選後可能斷交台灣，知情人士今天表示，此訊息來源是諾魯，由於諾國建交中國後，可能某種程度配合中共認知作戰，或者對台灣施壓，但吐國朝野均相當支持台灣，台吐邦誼非常穩固。

外媒澳洲人報近日報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後，跟隨諾魯外交轉向。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今天表示，在得知潘恩紐提到可能與台灣斷交後，立即向吐國高層查證是否屬實，吐國已第一時間澄清，是潘恩紐個人評論、非土國政府立場，並強調堅定與台邦誼。另外，據外交部所知，潘恩紐提及的「消息人士」可能是聽別人說的，但潘恩紐並未透露他的消息來源。

知情人士表示，台灣第一時間便要求台灣駐吐瓦魯使館向吐瓦魯查證，查證對象均是高層，包括總督、總理、外長、在野及執政黨等，結論是台灣跟吐瓦魯雙邊邦誼非常穩固。

知情人士也透露，吐國將與台灣斷交的消息源自諾魯，推測是諾魯或者中國刻意進行的操作。諾魯在建交中國後，可能某種程度在配合中共進行認知作戰，或者對台灣施壓，這些舉措都是預料中。

知情人士提到，吐瓦魯共有16名議員，不管是在野或執政黨均與台灣均有深厚交往，但裡面可能有一兩名「較調皮」的議員，外交部也很早掌握相關情資，但並不會影響台吐關係大局，且目前看來，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）連任應該沒有問題，但無論吐國的執政、在野均相當支持台灣，因此評估台吐兩國邦交沒有影響。

知情人士強調，潘恩紐所接受訊息來源，在吐瓦魯當地是「極少數」，而潘恩紐也是聽他人未經事實的轉述，事後也向外交部聯繫，外交部認為潘恩紐是好意，目的是同時讓台灣獲知這個訊息。（編輯：楊凱翔）1130123