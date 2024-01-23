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首頁 / 政治

傳吐瓦魯可能斷交 外交部：吐國澄清堅定兩國邦誼

2024/1/23 12:05（1/24 10:17 更新）
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（中央社記者游凱翔台北23日電）外交部今天表示，吐瓦魯駐台大使潘恩紐接受外媒訪問提到可能與台灣斷交後，已立即向吐國高層查證是否屬實，吐國第一時間澄清，這是潘恩紐個人評論、非吐國政府立場，並強調堅定與台邦誼。

外媒「澳洲人報」日前報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後跟隨諾魯，外交轉向承認中華人民共和國，澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。

外交部上午舉行例行記者會，亞東太平洋司副司長陳俊吉在答覆媒體相關提問時表示，據外交部所知，潘恩紐可能是聽別人說的，但潘恩紐並未透露消息來源。

陳俊吉指出，外交部一直密切注意中國試圖破壞台灣與南太平洋友邦的邦誼，台灣駐吐瓦魯大使館獲悉報導後，立即逕洽吐國高層查證潘恩紐所言是否屬實，吐瓦魯政府已第一時間澄清說，「這是潘大使個人評論、非土國政府立場」，並再次強調，會堅定與台灣邦誼；外交部將持續關注吐國大選選情。

外交部政務次長田中光目前以總統特使身分前往友邦馬紹爾群島，出席馬國新任總統海妮（Hilda Heine）就職儀式，是否將在結束行程後前往吐瓦魯。

陳俊吉指出，田中光未有訪問吐瓦魯規劃，台灣駐吐瓦魯大使館將與吐國政要保持密切聯繫。（編輯：郭無患）1130123

#陳俊吉
#外交部
#潘恩紐
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路透：吐瓦魯財長稱26日選後將檢視與台關係

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