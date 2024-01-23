澳洲外長：吐瓦魯若外交轉向 坎培拉不會干預

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，太平洋島國吐瓦魯若要切斷與台灣的外交關係，澳洲不會出手干預。此前有媒體報導，吐瓦魯可能跟進諾魯，轉而與中國建交。

彭博報導，黃英賢今天在坎培拉舉行的記者會上表示，吐瓦魯的外交政策屬其國家事務。任何關於其承認台灣或中國的決定「都不是我們會干預的事情」。

黃英賢說：「這是吐瓦魯的主權決定，如同我們的主權決定一樣。」

澳洲去年11月與吐瓦魯簽定歷史性協議，以向吐瓦魯公民提供更好移民機會，換取澳洲對這個太平洋島國的國防和安全決策擁有更大話語權。

在諾魯本月稍早決定與台灣斷交、轉而承認中國之後，目前只有3個太平洋國家與台灣保持外交關係，分別是吐瓦魯、帛琉和馬紹爾群島共和國。

吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）在20日刊出的「澳洲人報」（The Australian）訪問中表示，有傳言說吐瓦魯可能是下一個與台灣斷交的國家。吐瓦魯本週將舉行大選。

彭博向吐瓦魯政府尋求置評，但尚未獲得回應。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1130123