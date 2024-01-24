更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 政治

路透：吐瓦魯財長稱26日選後將檢視與台關係

2024/1/24 09:57（1/24 10:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
左為吐瓦魯財政部長潘恩紐。（路透社）
左為吐瓦魯財政部長潘恩紐。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨24日綜合外電報導）吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）告訴路透社，吐瓦魯26日選舉過後預計將重新審視與台灣的外交關係。

人口約1萬1200人的環礁國家吐瓦魯

吐瓦魯小檔案

  • 首都：富那富提
  • 面積：26平方公里
  • 語言：官方語言為英語，主要語言為吐瓦魯語
  • 人口：2022年統計約1萬1000人，另約有海外僑民7000人
  • 宗教：基督教
  • 邦交：中華民國與吐瓦魯1979年9月建交

資料來源：外交部

看更多
關閉
將於26日舉行全國選舉。吐瓦魯沒有政黨，全國有8個選區，選民要在每個選區選出兩位議員。

鑒於潘恩紐是努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區唯二候選人之一，因此篤定會在新國會中取得一席。

他表示，吐瓦魯與台灣的雙邊關係，以及與澳洲達成的安全和移民協議皆已引起部分議員的關切，「新國會有必要就此辯論和檢視」。

他在給路透社的聲明中說：「台灣與中國問題依然是每個政府可商榷的議題，特別是在大選之後。毫無疑問的，這個議題將再次成為選舉後討論的焦點，新政府需要對此採取立場。」

潘恩紐過去曾任諾魯的經濟顧問，他今天的發言是首次有吐瓦魯議員表示該國可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。

他說：「這取決於哪個夥伴國家能夠回應並支持實現吐瓦魯的發展優先要務和期望。」

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）於選前看守期間並未回應路透社置評要求。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130124

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#台灣
#吐瓦魯
#拿塔諾
#路透社
延伸閱讀
傳吐瓦魯可能斷交 外交部：吐國澄清堅定兩國邦誼知情人士：諾魯配合中國認知作戰 謠傳吐瓦魯斷交台灣澳洲外長：吐瓦魯若外交轉向 坎培拉不會干預中國陰狠精算8年出手10次 「奪台灣邦交國」成政治工具外交部：諾魯索求台灣鉅額經濟援助 還比價中國方案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16