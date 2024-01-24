路透：吐瓦魯財長稱26日選後將檢視與台關係

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）告訴路透社，吐瓦魯26日選舉過後預計將重新審視與台灣的外交關係。

人口約1萬1200人的環礁國家 吐瓦魯 吐瓦魯小檔案 首都：富那富提

面積：26平方公里

語言：官方語言為英語，主要語言為吐瓦魯語

人口：2022年統計約1萬1000人，另約有海外僑民7000人

宗教：基督教

邦交：中華民國與吐瓦魯1979年9月建交 資料來源：外交部 看更多 關閉 將於26日舉行全國選舉。吐瓦魯沒有政黨，全國有8個選區，選民要在每個選區選出兩位議員。

鑒於潘恩紐是努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區唯二候選人之一，因此篤定會在新國會中取得一席。

他表示，吐瓦魯與台灣的雙邊關係，以及與澳洲達成的安全和移民協議皆已引起部分議員的關切，「新國會有必要就此辯論和檢視」。

他在給路透社的聲明中說：「台灣與中國問題依然是每個政府可商榷的議題，特別是在大選之後。毫無疑問的，這個議題將再次成為選舉後討論的焦點，新政府需要對此採取立場。」

潘恩紐過去曾任諾魯的經濟顧問，他今天的發言是首次有吐瓦魯議員表示該國可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。

他說：「這取決於哪個夥伴國家能夠回應並支持實現吐瓦魯的發展優先要務和期望。」

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）於選前看守期間並未回應路透社置評要求。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130124