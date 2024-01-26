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首頁 / 政治

傳吐瓦魯選後斷交 美國務院：鼓勵各國擴大與台灣往來

2024/1/26 04:30（1/26 07:16 更新）
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圖為吐瓦魯國旗及中華民國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）外傳友邦吐瓦魯可能在大選後外交轉向，可能與中國建交。對此，美國國務院表示，台灣是可信賴且理念相近的民主夥伴，美國鼓勵各國擴大與台灣往來。

吐瓦魯

吐瓦魯小檔案

  • 首都：富那富提
  • 面積：26平方公里
  • 語言：官方語言為英語，主要語言為吐瓦魯語
  • 人口：2022年統計約1萬1000人，另約有海外僑民7000人
  • 宗教：基督教
  • 邦交：中華民國與吐瓦魯1979年9月建交

資料來源：外交部

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財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）日前告訴路透社，吐瓦魯26日選舉過後，預計將重新審視與台灣的外交關係。若吐瓦魯決定外交轉向，與中華人民共和國建交，將是台灣在13日舉行大選後，第2個與台灣斷交的邦交國。此前，諾魯

諾魯共和國小檔案

  • 首都：雅連
  • 面積：21.2平方公里
  • 語言：官方語言為英語，通用語言為英語、諾魯語
  • 人口：2019年官方普查，全國人口1萬1550人
  • 宗教：基督教、天主教
  • 邦交：中華民國與諾魯1980年5月建交。2002年諾魯與中國建交並與我國斷交，2005年5月再次與我國復交

資料來源：外交部

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在15日無預警宣布與台灣斷交。

美國國務院發言人以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，有看到指稱吐瓦魯政治人物正在考慮於大選後重新審視與台灣關係的報導。

這名發言人重申，美國認為台灣是可信賴且理念相近的民主夥伴，台灣在世界各地的夥伴關係，不論是官方或非官方，為這些國家公民提供顯著且可持續的利益。美國鼓勵各國擴大與台灣往來。

對於外傳吐瓦魯將與台灣斷交，外交部21日回應，台灣、吐瓦魯關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域持續強化合作，追求共榮發展。（編輯：楊昭彥）1130126

#台灣
#吐瓦魯
#諾魯
#美國
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