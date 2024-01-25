國安人士：結合友台國家反制中扭曲2758決議見進展

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（中央社記者溫貴香台北25日電）國安人士今天表示，中國從1971年以來，結合「一中原則」不斷扭曲解釋聯合國2758號決議文，台灣對此展開不對稱作戰，結合理念相近國家以「打群架」概念反制，讓國際社會了解共同利益受到影響，目前已看到進展。

諾魯以聯合國第2758號決議為由與台灣斷交。國安人士表示，1971年當時聯合國很多國家代表都有提到，這個決議並沒有處理台灣地位問題，包括奧地利、比利時的代表在發言時都有提到，可見當時對2758號決議的理解，單純是解決中國代表權的問題。

國安人士分析，1971年之後，台灣走向民主化，中國看到國際社會對台灣支持的上升，最近這幾年對2758號決議擴大解釋、扭曲運用，並有持續增加的趨勢。

他指出，中國具體做法包括：第1，影響聯合國與聯合國體系的國際組織。中國在2007年第1次就透過時任聯合國秘書長潘基文把2758號決議跟「一中原則」結合在一起。

第2，不論「一帶一路」或者是諾魯與台灣斷交、與中國建交等，在這些雙邊的場合，中國也開始在相關聲明或是公報裡面，放進「2758號決議」與「一中原則」。

該人士表示，中國透過法律戰在國際社會成功塑造「新現實」、「新標準」等法律戰論述，藉以打擊台灣的外交與國際空間，不只單方面改變台海現狀，衝擊台海區域和平，也改變印太地區現狀，且將會對全世界造成負面影響。

他指出，中國國家主席習近平曾在20大開幕演說表示，堅決反對台獨與外部勢力干預。中國目前的做法就是要以法律基礎排除外界干擾，一旦將國際法的基礎打開，未來的操作空間將更寬廣，即便下一步並非採取軍事行動，但也已為此提供空間。

國安人士表示，中國若能藉由扭曲2758號決議，成功塑造出新的國際標準，未來在其他議題上也可如法炮製，這是國際社會必須注意及擔心的地方。

至於台灣該如何因應？他坦言，由於雙方的國際地位及影響力都不在同個等級，台灣必須展開不對稱作戰，不能一對一單挑，而是要結合理念相近國家「打群架」；戰場也不在此處，而是要塑造成更大的戰局，讓國際社會了解這並非只攸關台灣，而是會影響國際社會的共同利益，這需要時間鋪陳論述，但目前已看到進展。

該人士指出，經過8年的緊密溝通，已逐步改變各國對此事的認知，有些友好國家也注意到這個問題，已盤點可運用的工具及政策，開始採取一些澄清的做法。

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這些進展包括：2021年10月時任美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）表示，台灣頻頻被排除在聯合國活動外，就是因為中國錯誤使用2758號決議；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表聲明呼籲各國，支持台灣有意義參與聯合國體系，以及近年G7以及英國與日本的2+2聯合聲明都提到支持台灣的國際參與。

另外，在這次諾魯斷交事件後，正在台灣訪問的AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）第一時間即說明，2758號決議沒有決定台灣的地位；2024大選順利完成後，有許多國家冒著惹惱中國的風險祝賀台灣完成大選，都是長期努力下的成果。（編輯：郭無患）1130125