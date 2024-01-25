中國接觸台灣友邦 邀吐瓦魯電視台赴北京採訪遭拒

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（中央社記者楊淳卉雪梨25日專電）北京拓展南太平洋影響力並接觸台灣友邦。據了解，中國官媒央視去年曾邀請吐瓦魯電視台前往北京採訪國慶，今年也邀吐瓦魯電視台合作，但都遭到回絕。

北京拓展南太平洋影響力，挖角我國友邦。台灣與諾魯在15日斷交後，中國官媒即報導，中央電視台記者早在諾魯轉向與中國恢復邦交前，去年5月以一家中國港口工程企業的中共代表身分抵達諾魯。外媒也報導，台諾斷交後，央視記者迅速進駐諾魯。

涉外人士指出，北京透過各種管道與我國友邦接觸。去年，中國官媒央視首次邀請吐瓦魯電視台（Tuvalu TV）前往北京採訪去年中國十一國慶，不過遭吐瓦魯電視台回絕。

之後，央視今年又再度邀請吐瓦魯電視台合作，但吐瓦魯電視台表示沒有這個需求。

駐吐瓦魯大使林東亨今天接受中央社記者訪問也表示，吐瓦魯前通訊暨外交部長柯飛（Simon Kofe）過去接受媒體訪問時也揭露，北京曾在國際場合向他表示要提供吐瓦魯金援，但柯飛回應，台吐關係的基礎是彼此享有民主人權與法治價值，而不是短暫利益。

林東亨表示，吐瓦魯是南太平洋與我國建交最久的友邦，兩國邦誼至今已45年，吐瓦魯對兩國關係一向忠誠。

林東亨說，吐瓦魯即將在明天舉行國會大選，預期新政府與新國會與台灣關係會持續堅定。

林東亨也表示，台吐關係不穩是有心人士在背後操弄的謠言，不希望台灣與吐瓦魯關係友好。中國透過認知作戰，在外交事務來打壓台灣，呼籲國人對於認知作戰應該有相當的警覺，不要隨意相信假訊息及謠言。

吐瓦魯主要媒體僅為吐國國家廣播公司及吐瓦魯電視台。（編輯：陳承功）1130125