吐瓦魯完成大選 蔡總統致總督法拉尼賀電

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）友邦吐瓦魯完成大選，外交部今天表示，駐吐國大使林東亨第一時間向吐國總督法拉尼及所有國會議員當選人表達祝賀，並轉蔡總統致法拉尼賀電。

外交部下午發布新聞稿表示，友邦吐瓦魯國26日舉行國會大選，選出16位國會議員。吐瓦魯人民透過公開、透明及平和的民主機制完成大選，外交部表達誠摯賀忱。

外交部指出，台灣駐吐瓦魯大使林東亨已於第一時間代表政府與人民，向吐國總督法拉尼（Tofiga Falani）及所有國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉總統蔡英文致法拉尼總督祝賀吐國順利完成選舉賀電。

外交部表示，中華民國台灣與吐瓦魯國共享民主、自由及尊重人權等普世價值，建交45年以來邦誼穩固友好。台灣在吐瓦魯國推動農技、醫衛、潔淨能源、資通訊等各項計畫，實質嘉惠吐國民眾。

外交部指出，未來台灣也會持續在吐國重視的氣候變遷調適及縮短各島發展差距等議題上強化合作，為兩國人民福祉攜手努力，互惠共榮。（編輯：郭無患）1130127