涉外人士：中國企圖干預吐瓦魯媒體 影響台吐邦誼

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）台灣與吐瓦魯邦誼成為關注焦點，涉外人士今天透露，掌握到中國寄給吐瓦魯媒體信件，欲以450美元要求報導約800字不利與台灣邦誼等內容，企圖干預當地媒體報導，影響輿論。

吐瓦魯26日舉行國會大選，選出16位國會議員。吐瓦魯1979年以來一直與台灣維持邦交，但有意角逐總理的財長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，應重新檢討外交，由新政府決定究竟是台北還是北京最能符合吐瓦魯需求。

親台的前吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）順利連任國會議員，將角逐新任總理的他曾表示，強烈認為台灣是吐瓦魯的友邦（diplomatic friend）。

涉外人士今天說，吐瓦魯大選過程中，各黨派候選人輪替是民主國家正常情形，值得注意的是，在吐瓦魯此次選舉中，中國企圖干預當地媒體報導，想藉此影響社會輿論。

涉外人士透露，掌握到中國寄給吐瓦魯廣播公司的信件，內文以提供450美元，要求該公司指派從業人員報導約800字貶損或討論與台灣邦誼等相關評論內容。不過，這項作為並未達成。

涉外人士指出，吐瓦魯新選出的16位國會議員中，多數人曾在政府機構任職，為台灣駐館的「老朋友」，政府將積極與新當選議員溝通，而自吐瓦魯選後到推選總理、組成內閣的時間約2週，有關邦誼動態，未來這段期間將持續密切關注，希望邦誼發展穩定。（編輯：謝佳珍）1130127